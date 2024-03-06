В 3 областях есть разрушения из-за Шахедов: повреждены объект инфраструктуры и жилые дома

Из-за ночной атаки дронами есть разрушения в нескольких областях – обломки вражеских дронов повредили инфраструктурные объекты, жилые дома и газопровод.

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Последствия удара дронами по Сумах 6 марта/ коллаж: Главред, фото: ГСЧС Украины в Сумской области

В результате атаки дронами-камикадзе "Шахед" в ночь на среду, 6 марта, в нескольких областях были повреждены инфраструктурные объекты и жилые дома. В частности, во время вражеской атаки был поврежден объект инфраструктуры в Хмельницкой области.

Об этом сообщили в Хмельницкой областной военной администрации. Отмечается, что в результате этого несколько населенных пунктов были обесточены.

"Сегодня ночью во время воздушной тревоги наши силы ПВО сбили 6 БПЛА типа "Шахед" в пределах Хмельницкой области. В результате атаки поврежден объект инфраструктуры. Остаются обесточенными несколько населенных пунктов. Есть повреждения крыши и потолка частного дома. Все соответствующие службы работают. Погибших и травмированных нет", – рассказали в Хмельницкой ОГА. видео дня

Последствия атаки дронов в Одесской области

Не обошлось без разрушений и в Одесской области. Как сообщил председатель Одесской ОГА Олег Кипер, силы ПВО уничтожили над Одесской областью 18 вражеских дронов-камикадзе "Шахед". К счастью, погибших и пострадавших среди гражданского населения нет. Но во время падения обломков были повреждены рекреационный объект, газопровод и жилые дома.

"Российские террористы в очередной раз коварно направляли ударные беспилотники по населенным пунктам, промышленным объектам прибрежной зоны. Маневры дронов в жилых кварталах затрудняли работу силам ПВО. В результате падения обломков сбитых дронов в Одесском районе поврежден очередной рекреационный объект, газопровод и жилые дома в частном секторе. Правоохранители фиксируют очередные преступления россиян", – отметил глава ОГА.

Что такое дрон Shahed Самолёт-снаряд иранского производства с заявленной дальностью полёта до 2000 км. (по другим данным 1000 км.). Иранские дроны, под названием "Герань-2", широко используются в ходе ударов российских оккупантов по мирным городам Украины. По некоторым данным в 2023 году РФ начала применять версию дрона собственного производства, пишет Википедия.

Три прилета в Сумах

В Сумах во время ночной атаки дронами были три прилета в разных частях города, сообщили в Сумской ОГА.

"Сегодня ночью Сумы атаковали БпЛА типа Шахед. К сожалению, есть три прилета в разных частях города. На местах работают все аварийно-спасательные службы. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Последствия авиационных ударов уточняются. Будьте внимательны и осторожны и во время сигнала Воздушной тревоги всегда спускайтесь в укрытие", – отметили в ОВА.

В Сумах пострадали 7 человек, среди них 10-летний ребенок

В Сумской областной прокуратуре сообщили, что в результате атаки вражеских дронов пострадали семь человек, среди раненых – 10-летний мальчик.

"В результате атаки окупантов повреждено жилье граждан в 11 многоквартирных домах и здание дошкольного учебного заведения. Также повреждено около 20 частных автомобилей. За медицинской помощью обратились 7 человек, среди раненых 10-летний мальчик", – говорится в сообщении.

Атака вражеских дронов по Украине в ночь на 6 марта

Напомним, в ночь на 6 марта прогремели масштабные взрывы – Россия атаковала Украину "Шахедами". Взрывы раздавались в разных городах Украины. Воздушную тревогу объявляли в 15 регионах Украины.

После этого в Воздушных силах сообщили, сколько воздушных целей удалось сбить. По данным Воздушных сил, россияне в ночь на 6 марта выпустили по Украине 42 дрона типа "Шахед" и 5 зенитных управляемых ракет С-300. В результате боевых действий было сбито 38 беспилотных летательных аппаратов типа "Шахед" в пределах Днепропетровской, Одесской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской, Харьковской, Винницкой и Сумской областей.

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