'Участие однозначно возможно': Свитан раскрыл сценарий, когда РФ втянет Китай в войну

Путину будет выгодно где-то через месяц остановить наше движение по возвращению территорий, считает эксперт.

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Россия может втянуть Китай в войну с Украиной / коллаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада, ua.depositphotos.com

В интервью Главреду военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан рассказал, способен ли Китай значительно усилить поддержку России, если отношения Пекина и Вашингтона крайне обострятся.

"Китай поддерживает Россию, последние два года Пекин напрямую помогает Москве, поэтому усиление поддержки точно возможно. Если россияне и китайцы уже построили колею, по которой перевозят грузы, то им ничего не мешает увеличить количество перевозимого", - пояснил Свитан.

Он добавил, что участие Китая в войне в Украине однозначно возможно, но пока Пекин надевает тогу миротворца и проталкивает путинскую идею о завершении боевых действий путем заморозки войны.

"Путину будет выгодно где-то через месяц остановить наше движение по возвращению территорий", - отметил военный эксперт.

Смотрите видео, в котором Роман Свитан раскрыл планы России против Украины на весну-лето:

Кто такой Роман Свитан Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) - украинский военный летчик-инструктор, полковник запаса, который прошел через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.

Напомним, что в Китае назвали войну в Украине "кризисом" и выдали заявление о переговорах с РФ. Представители Китая заявляют о нейтралитете в войне России против Украины, однако они и дальше поддерживают тесные связи с Москвой.

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