'Будем продолжать диалог': Кулеба встретился с главой МИД Китая

Министры согласились с необходимостью поддерживать украинско-китайские контакты на всех уровнях.

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О чем говорили главы МИД Украины и Китая / Коллаж: Главред, фото: mfa.gov.ua, ua.depositphotos.com

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба встретился с главой МИД Китая Ван И для обсуждения нескольких ключевых вопросов. Во время встречи обсудили пути восстановления справедливого и прочного мира в Украине. Об этом сообщил Дмитрий Кулеба в X (Twitter).

По его словам, во время переговоров затронули ряд вопросов. Руководители МИД Украины и Китая обсудить двусторонние отношения, торговлю и необходимость восстановления справедливого и прочного мира в Украине.

"Мы согласились с необходимостью поддерживать украинско-китайские контакты на всех уровнях и продолжать наш диалог", - отметил Кулеба. видео дня

Также Кулеба проинформировал министра иностранных дел Китая Ван И о видении Украины относительно будущего Саммита глобального мира в Швейцарии.

Отношения Украины и Китая

Напомним, 17 февраля на Мюнхенской конференции по безопасности министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что Китай не является инициатором или участником "украинского кризиса", но не будет оставаться в стороне. Он утверждает, что Китай будет способствовать политическому урегулированию ситуации в Украине. Ван И также подчеркнул, что КНР не намерен создавать альянс с Россией.

Ранее в Швейцарии Китай отклонил возможность встречи премьер-министра Ли Цяна и президента Украины Владимира Зеленского. Американские чиновники считают, что отказ от встречи с Украиной является осознанным выбором, а не следствием проблем с расписанием, и свидетельствует о том, что Китай не заинтересован в прекращении войны в Украине.

Кроме этого, недавно Украина включила 14 китайских компаний в перечень международных спонсоров войны. Китай предупредил Украину о негативных последствиях включения китайских компаний в этот список, а именно об ухудшении отношений. В то же время Китай не указал никаких условий или временных рамок, а просто высказал свою точку зрения относительно списка.

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