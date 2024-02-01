Китай предупредил об ухудшении отношений с Украиной: в Reuters назвали угрозы

Пекин имеет тесные связи с Москвой и воздерживается от критики вторжения России в Украину.

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Китай предупреждает об ухудшении отношений с Украиной / коллаж: Главред, фото: ОП, ua.depositphotos.com

Украинские чиновники сообщили, что Китай предупредил Украину о негативных последствиях для двусторонних отношений из-за внесения китайских компаний в перечень международных спонсоров войны.

Предупреждение об ухудшении отношений прозвучало в прошлом месяце во время встречи посла Китая с высокопоставленными украинскими чиновниками, передает агентство Reuters со ссылкой на двух неназванных украинских чиновников.

"Посол сказал, что все это (ситуация с черным списком) может оказать негативное влияние на наши отношения", - сообщил агентству один из собеседников. видео дня

Собеседник агентства также подчеркнул, что Китай не поставил Украине никаких условий или "временных рамок", а просто высказал свою точку зрения относительно списка.

Второй собеседник предположил, что Пекин может связывать этот вопрос с китайскими закупками украинского зерна.

До полномасштабного вторжения России 24 февраля 2022 года Китай был крупнейшим торговым партнером Украины и остается важным потребителем украинского зерна, подсолнечного масла и железной руды.

Пекин имеет тесные связи с Москвой и воздерживается от критики вторжения России в Украину, однако, также заявил, что суверенитет и территориальную целостность всех стран необходимо уважать.

Украина причислила 48 компаний во всем мире, включая 14 из Китая, к перечню международных спонсоров войны, чья бизнес-деятельность косвенно помогает или способствует военным усилиям России.

Министерство иностранных дел Китая, посольство КНР в Киеве и МИД Украины не ответили на запросы агентства о комментариях.

Напомним, что Китай готовится бросить вызов США и начать новую войну. По словам Виталия Кулика, в 2027-2035 годах Китай, достигнув определенного уровня политической и военной мощи, может бросить вызов Соединенным Штатам.

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