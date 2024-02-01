США возобновит поставки Турции самолетов F-35: есть важное условие по Украине

Кирби сообщил, что переговоры с представителями турецкого правительства по модернизации вооруженных сил Турции продолжаются.

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США может вернуть Турцию в программу F-35 / коллаж: Главред, фото: ОПУ, Белый Дом, Википедия

Координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби сообщил, что Соединенные Штаты готовы возобновить программу перехода Турции на современные истребители F-35 только при одном условии.

Джон Кирби на видеобрифинге подчеркнул, что возобновление программы возможно при условии, если Анкара снимет с вооружения российские комплексы ПВО С-300 и С-400.

"Наше мнение неизменно: программа F-35 для Турции несовместима с ее использованием ракетных комплексов С-300 и С-400", - заявил координатор Совета нацбезопасности Белого дома. видео дня

По его словам, переговоры с представителями турецкого правительства по модернизации вооруженных сил Турции продолжаются.

"Если Турция сможет уладить наши беспокойства по этому поводу, тогда может произойти возобновление процесса по ее переходу на программу F-35", - отметил Кирби.

Турция использует российские ЗРК С-400: что известно

Во время визита в Турцию заместитель Государственного секретаря США Виктория Нуланд сделала несколько важных заявлений относительно и военно-технического сотрудничества между США и Турцией, в частности относительно истребителей F-35, передает Defence Express.

Напомним, что в 2019 году Анкара начала реализацию соглашения по закупке российских ЗРК С-400, которое было заключено в 2017 году в рамках контракта на 2,5 млрд долларов за четыре дивизиона.

В ответ США включили режим санкций в рамках закона "О противодействии противникам Америки через санкции" (CAATSA) и исключили Турцию из программы F-35. При этом это решение било и по самой программе самолета, так как Турция уже была интегрирована в цепи поставок комплектующих для самолетов.

Таким образом решение проблемы С-400 и F-35 для Турции, учитывая слова Виктории Нуланд, относительно простое. США должны предложить усиление ПВО Турции на замену С-400, Анкара отказывается от него и возвращается в программу F-35.

Напомним, что США разместят ядерное оружие у своего самого мощного союзника. Соединенные Штаты забрали ядерные боеголовки из Британии 15 лет назад, однако в связи с полномасштабным нападением России на Украину меняют свое решение.

В США затягивают помощь Украине. Канцлер Германии Олаф Шольц собирается приехать в Соединенные Штаты уже в первой половине февраля, чтобы поговорить с Джо Байденом, пишут журналисты Bloomberg.

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