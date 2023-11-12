Конгресс США представил проект без помощи Украины и Израиля: Белый дом раскритиковал - Reuters

Пресс-секретарь президента США Карин-Жан Пьер заявила, что такое решение приведет к хаосу и "и полной остановке" работы правительства.

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В США предлагают проект без помощи Украине / коллаж: Главред, фото: ОПУ

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон предложил план бюджета США без помощи Украине. Кроме того, он исключает средства для Израиля и Тайваня. Такая позиция обусловлена тем, что в Штатах опасаются возможного шатдауна.

Reuters передает, если закон о бюджете не примут до 17 ноября, то работа федерального правительства в США будет приостановлена. Спикер аргументирует, что вопрос о выделении денег Израилю и Украине должны рассматриваться отдельно.

В Белом доме традиционно раскритиковали инициативу Джонсона. По словам пресс-секретаря президента США Карин-Жан Пьер заявила, такое решение приведет к хаосу и "и полной остановке" работы правительства. Она говорит, что республиканцы "теряют драгоценное время из-за несерьезного предложения, подвергнутого критике со стороны представителей обеих партий".

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Военная поддержка Украины: что известно

Напомним, что в США просят Конгресс выделить почти 12 млрд долларов на помощь Украине. Руководители Пентагона, Госдепа и Минфина США написали совместное письмо с просьбой к Конгрессу поддержать прямую бюджетную помощь Украине.

В Сенате США заблокировали законопроект о помощи Израилю без Украины. Демократы возражали, подчеркивая важность оказания помощи Украине, а также Израилю, в дополнение к гуманитарной помощи.

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