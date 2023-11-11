Объемы помощи от США сократятся: Белый дом обратился к ЕС за помощью

Жозеп Боррель призывает Евросоюз продолжать оказывать поддержку Украине.

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США уменьшат помощь Украине / Коллаж: Главред, Фото: @JosepBorrellF, Pixabay/Dusan_Cvetanovic

США уменьшают объемы военной помощи Украине. В то же время Америка просит Евросоюз, чтобы страны-члены ЕС продолжали поддерживать Киев. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель.

Поддержка Украины является одной из проблем и испытаний, которые стали перед Евросоюзом. Именно военная помощь Киеву должна быть на первом месте.

В то же время Боррель отметил, что Евросоюзу надо осознавать, война в Украине не закончится мгновенно.

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"И мы, европейцы, у которых есть необходимые средства для этого, должны быть готовы продолжать помогать Украине, учитывая, что поддержка США, скорее всего, уменьшится", – сказал дипломат.

Помощь ЕС Украине

30 октября стало известно о том, что в Евросоюзе готовят специальный план поддержки ВСУ на 20 млрд евро. Эта программа рассчитана на период 2024-2027 годов и предусматривает выделение 5 млрд евро в год на программы по передаче оружия и дальнейшему обучению украинских военнослужащих.

После этого премьер-министр ЕС Виктор Орбан набросился на Евросоюз. Орбан сравнил членство своей страны в ЕС с длительной советской оккупацией, которая длилась более сорока лет.

Жозеп Боррель резко ответил скандальному Виктору Орбану - в Евросоюзе Венгрии намекнули на дверь. По его словам, никто не обязывает Венгрию быть частью Евросоюза.

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