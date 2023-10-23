'Брюссель – это плохая современная пародия': Орбан набросился на Евросоюз

Орбан сравнил членство своей страны в ЕС с длительной советской оккупацией, которая длилась более сорока лет.

https://glavred.info/world/bryussel-eto-plohaya-sovremennaya-parodiya-orban-nabrosilsya-na-evrosoyuz-10510714.html Ссылка скопирована

Орбан набросился на Евросоюз / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

В годовщину подавления советскими войсками революции 1956 года скандальный премьер-министр Венгрии и приспешник Путина Виктор Орбан выступил со скандальным заявлением, в котором сравнил членство своей страны в Европейском Союзе с советской оккупацией. Заявление главы венгерского правительства приводит Associated Press.

Так, во время своего выступления в городе Веспрем, Орбан сравнил членство своей страны в ЕС с длительной советской оккупацией, которая длилась более сорока лет. В своем выступлении он выразил обвинение в сторону ЕС в попытке отобрать у Венгрии ее национальную идентичность путем навязывания модели либеральной демократии, которую, по его словам, венгры якобы отвергают.

"Сегодня появляются вещи, которые напоминают нам о советских временах. Да, бывает, что история повторяется", - сказал Орбан. видео дня

Скандальный политик считает, что Брюссель применяет против Венгрии методы, которые уходят корнями во времена советского правления.

"К счастью, то, что когда-то было трагедией, теперь в лучшем случае является комедией. К счастью, Брюссель – это не Москва. Москва была трагедией. Брюссель – это просто плохая современная пародия", - добавил он.

Скандальные заявления Венгрии относительно Украины

Недавно в Венгрии сделали новое скандальное заявление, фактически подыграв российской пропаганде. На этот раз неадекватным заявлением отметился глава канцелярии венгерского премьер-министра Гергели Гуляш. Он выдал, что "западный мир должен предоставить гарантии безопасности России, но ни в коем случае не членство в НАТО украинцам".

Ранее скандальный премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украине якобы "не одержать победу" над страной-агрессором Россией. При этом он повторил пропагандистские тезисы Кремля ‒ мол, "Америка хочет втянуть "Венгрию в войну против России, но венгры "на нее не пойдут".

Также Орбан цинично "подмахнул" Путину. Несмотря на продолжающееся вторжение в Украину оккупантов РФ, венгерский политик призвал к переговорам между Киевом и Москвой, фактически намекая на то, что за Кремлем следует оставить захваченные территории Украины.

Вас может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.