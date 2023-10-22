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Две страны согласились покупать у РФ больше газа: с кем договорился Кремль

Алина Дембицкая
22 октября 2023, 21:57 обновлено 22 октября, 21:57
У РФ есть договоренность о том, что она будет поставлять на постоянной основе дополнительные объемы в осенне-зимний период предстоящей зимой.
Две страны согласились покупать у РФ больше газа: с кем договорился Кремль
Две страны согласились покупать у РФ дополнительные объемы газа / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

"Газпром" страны-агрессора России поставит в Венгрию и Китай дополнительные объемы природного газа, чтобы компенсировать потери из-за отказа от российского газа европейских рынков сбыта. Об этом сообщил генеральный директор российского газового монополиста Алексей Миллер, передает российское пропагандистское агентство ТАСС .

"У нас есть договоренность о том, что мы будем поставлять на постоянной основе дополнительные объемы в осенне-зимний период предстоящей зимы", - сказал Миллер.

Как отметил Миллер, в 2023 году дополнительный объем поставок в Венгрию уже составил 1,3 млрд. куб. м газа. Кроме того, РФ также предоставит Китаю дополнительные 600 млн. куб. м газа в этом году.

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"Мы регулярно поставляем дополнительные объемы на китайский рынок. К тому же, мы делаем это уже несколько лет подряд. В этом году, я думаю, дополнительный объем составит 600 миллионов кубометров газа", - добавил Миллер.

Напомним, ранее Главред рассказывал, что газовый монополист страны-агрессора России "Газпром" будет продавать Китаю газ со скидкой в 50% даже несмотря на то, что компания терпит убытки. Цена на топливо для КНР будет гораздо ниже, чем для Европы.

Также ранее глава правления ассоциации "Нефть и газ Украины" Андрей Закревский заявил, что прекращение транзита российского газа отнюдь не станет мегапроблемой и апокалипсисом для Украины. Как говорит Андрей Закревский, есть варианты, с помощью которых можно будет обеспечить и население Украины и теплокоммунэнерго даже по такому сценарию.

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