"Помощь Украине не в интересах народа Венгрии": Орбан сделал скандальное заявление

Как отметил венгерский премьер, интересы Украины, мол, никогда не будут ставиться выше интересов Венгрии.

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Орбан сделал скандальное заявление по Украине / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, 36-я ОМБП имени контр-адмирала Михаила Белинского

Скандальный премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что помощь Украине – не в интересах его народа. Видео с его объяснением опубликовал канал neCT24 .

Как отметил венгерский премьер, интересы Украины, мол, никогда не будут ставиться выше интересов Венгрии, и он считает недопустимым, чтобы это "кого-то задело".

"Мы не принимаем аргумент украинца, который звучит так, что они сейчас жертвуют собой ради нас. Это все не верно. Украинцы сейчас не жертвуют собой ради Венгрии. Утверждение, что украинцы сейчас защищают европейскую свободу, Европу или Венгрию от России, не соответствует действительности.Украина нас не защищает. Мы можем защитить себя вместе с НАТО. Наша безопасность не обеспечивается Украиной", - выдал Орбан. видео дня

В заключение глава венгерского правительства добавил, что они помогают только потому, что "когда люди в беде, мы должны им помочь, если это не противоречит интересам Венгрии".

"Именно поэтому мы помогаем, а не потому, что это в наших интересах. И это ясно! Помощь Украине не в интересах народа Венгрии, а простое цивилизованное поведение, оказание помощи, если это не противоречит интересам Венгрии", - повторил он.

Скандальные заявления Венгрии по Украине

Недавно в Венгрии сделали новое скандальное заявление, фактически подыграв российской пропаганде. На этот раз неадекватным заявлением отметился глава канцелярии венгерского премьер-министра Гергели Гуляш. Он выдал, что "западный мир должен предоставить гарантии безопасности России, но ни в коем случае не членство в НАТО украинцам".

Ранее скандальный премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украине якобы "не одержать победу" над страной-агрессором Россией. При этом он повторил пропагандистские тезисы Кремля ‒ мол, "Америка хочет втянуть "Венгрию в войну против России, но венгры "на нее не пойдут".

Также Орбан цинично "подмахнул" Путину. Несмотря на продолжающееся вторжение в Украину оккупантов РФ, венгерский политик призвал к переговорам между Киевом и Москвой, фактически намекая на то, что за Кремлем следует оставить захваченные территории Украины.

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