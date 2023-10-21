У ВСУ заявили об успехе под Бахмутом: названы болевые точки оккупантов

Вооруженные силы Украины имеют определенные успехи в районе Курдюмовка – Зеленопополье, где расположен узел обороны противника.

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В ВСУ заявили об успехе под Бахмутом / Коллаж: Главред, фото: Командование Объединенных Сил ВС Украины, 92 ОМБр им. кошевого атамана Ивана Сирко

Оккупационные войска страны-агрессора России продолжают активные контратаки на флангах города Бахмут, пытаясь улучшить свое тактическое положение. Об этом рассказал начальник прессслужбы 26-й артиллерийской бригады имени Романа Дашкевича, старший лейтенант Олег Калашников в эфире канала Freeдом .

Как отметил Калашников, болевая точка россиян – южный фланг Бахмута. Там россияне пытаются контратаковать в направлениях Андреевки и Клещиевки, а также сдерживать продвижение украинских подразделений в районе Зеленополья – Курдюмовка.

Офицер ВСУ подчеркнул, что успехи Сил обороны Украины на южном фланге значительны.

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"Мы взяли под свой контроль Клещиевку, северо-западные высоты – 220 м, которые помогают нам на тактическую глубину контролировать врага, что за железной дорогой. Причем здесь враг вынужден отступать как за железную дорогу, так мы можем наблюдать уже несколько дней, как он отступает по дороге Клищиевка – Бахмут", - рассказал офицер.

Также Вооруженные силы Украины имеют определенные успехи в районе Курдюмовка – Зеленопополье, где расположен узел обороны противника.

"На некоторых участках мы уже преодолели железнодорожное полотно, то есть продвигаемся дальше – уже к трассе 0513 (автодорога Лиман – Северск – Бахмут – Горловка, – ред.), где они пытаются создать свой новый оборонный рубеж. Но следует сказать, что эта территория к трассы у них очень сильно пройдет", - добавил Калашников.

Ситуация на фронте

Как сообщал Главред, офицер ВСУ Арти Грин заявил, что для российских сил ситуация в районе Бахмута носит очень неблагоприятный характер. Противник тратит все доступные ресурсы в этом направлении, но не способен остановить продвижение Сил обороны Украины.

Недавно в ВСУ сообщили о мощном прорыве в районе Бахмута. Силы обороны Украины продвинулись на расстояние от 100 до 300 метров на разных участках Бахмутского фронта. Инициатива на фронте по украинским военным.

Также сообщалось, что украинские защитники готовят мощный прорыв на юге: экс-командир из Айдара назвал направление. Артиллерия ВСУ с правого берега Днепра не дает россиянам закрепиться и обустроить какие-либо стационарные позиции.

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