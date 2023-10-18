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"Кошмарим врагов": в ВСУ рассказали об ожесточенных боях на Херсонщине

Алина Дембицкая
18 октября 2023, 02:40
Украинские воины активно отвечают врагу. Работает как ствольная артиллерия, так и РСЗО.
'Кошмарим врагов': в ВСУ рассказали об ожесточенных боях на Херсонщине
В ВСУ рассказали о боях на Левобережье Херсонщины / Коллаж: Главред, фото: 4 отдельная танковая бригада, 36 ОМБП

Российские оккупационные войска активно обстреливают населенные пункты правого берега Херсонщины. Однако инициатива в борьбе на этом направлении принадлежит Силам обороны Украины. Об этом сообщил военнослужащий ВСУ Игорь Шолтис в комментарии 24 каналу.

Как отметил Шолтис, из-за постоянных обстрелов со стороны россиян ситуация на Херсонщине напряженная. Захватчики буквально равняют с землей Берислав и другие населенные пункты.

По его словам, оккупанты продолжают активно использовать ствольную артиллерию, реактивные системы залпового огня и другое вооружение. Также в последнее время россияне начали активнее использовать авиацию.

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Боец ВСУ подчеркнул, что украинские воины активно отвечают врагу. Работает как ствольная артиллерия, так и РСЗО. Кроме того, активно используются FPV-дроны.

"Ситуация острая из-за обстрелов оккупантов. Но кошмарим врагов на левом берегу Днепра, чтобы создать плацдарм для дальнейшего продвижения Сил обороны. Надо отбросить врагов как можно дальше от берега, чтобы можно было реализовывать контрнаступательную операцию здесь", - отметил Шолтис.

Также он подчеркнул, что сейчас оккупанты распространяют фейк, что якобы они планируют наступать на Херсонском направлении. По словам военнослужащего, это абсолютный бред. Инициатива находится на стороне Украины. Шолтис призвал не доверять российским и пророссийским источникам.

Ситуация на Херсонщине

Недавно глава Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк рассказала, что подразделения Вооруженных сил Украины добились успехов на Левобережье Херсонской области. По ее данным, у украинских защитников есть определенные закрепления на Левобережье.

В то же время военное движение украинцев и крымских татар "Атеш" недавно сообщило, что российские оккупанты готовятся к мощному удару ВСУ на юге, поэтому перебрасывают старую технику из Крыма в Херсонщину.

Также сообщалось, что страна-агрессор Россия пытается обесточить Херсон. Почти каждый день обстрел увеличивается на 50-70 снарядов. Захватчики используют также запрещенные фосфорные боеприпасы, много артиллерии.

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война в Украине война России и Украины
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