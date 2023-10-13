Россия срочно перебрасывает тяжелую технику под Херсон, готовятся к удару ВСУ - Атеш

Военное движение украинцев и крымских татар "Атеш" сообщил, что российские оккупанты готовятся к мощному удару ВСУ на юге, поэтому перебрасывают старую технику из Крыма в Херсонщину.
"Наш агент обнаружил переброску старой тяжелой военной техники по трассе М17-Е97, а именно танка и бензовоза. Вероятно ее везут на Херсонское направление. У врага нарастает паническое настроение. Они готовятся к мощному удару Украины на упомянутом участке фронта", - сообщили в партизанском движении "Атеш".
"АТЕШ" добавил, что всю информацию передали "в соответствующие учреждения для дальнейших ликвидаций".
Ситуация в оккупированном Крыму
Напомним, что Россия срочно выводит свои суда из Крыма и перебросила 14 кораблей в Новороссийск. РФ недавно отвела из Крыма фрегаты "Адмирал Макаров" и "Адмирал Эссен", три дизельные подводные лодки, пять десантных кораблей и несколько малых ракетных кораблей.
Эксперт раскрыл, когда ВСУ выйдут к Азовскому побережью и Крыму. Когда речь идет о наступлении более слабой страны на более сильную, логичнее будет рассуждать о другой стратегической цели, считает Рустамзаде.
Армия Украины может освободить Крым с помощью двух путей. Он предполагает, вполне вероятным сценарий, при котором Украина сможет отрезать Крым, не убивая всех российских военных.
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