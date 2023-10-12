'Бавовна' будет: в ГУР назвали 'жирные' цели для БПЛА и ракет в Крыму

Успехи украинских войск на поле боя будут зависеть от нескольких факторов, связанных с Крымом.

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Украина намерена заблокировать врага в Крыму / Коллаж: Главред, фото: соцсети, Википедия

Украина продолжит бить по логистике и мощностям врага в Крыму в рамках плана по разрыву "сухопутного" коридора РФ до этой зимы.

Как рассказал в интервью Украинской правде представитель ГУР генерал-майор Вадим Скибицкий, сейчас оккупанты лихорадочно ищут дополнительные путеи снабжения (как альтернативу Крымскому мосту).

"Последняя информация, которая есть, это та, что Россия сейчас пытается восстановить железную дорогу из Ростовской области на наши оккупированные территории. Это еще раз свидетельствует о том, что это (взрывы в Крыму - Главред) для них угроза. Мы понимаем, планируем свои действия", - ответил Скибицкий. видео дня

Он подчеркнул, что это будет зависеть от оружия, которое будут иметь ВСУ.

"Россияне находятся не на линии фронта, а в глубине. Соответственно, это высокоточное вооружение дальнего радиуса действия, другие методы, силы и средства для нарушения этих коммуникаций", - сказал представитель ГУР.

Но у ВСУ есть и другие объекты, которые являются критическими для России и первоочередными целями для Сил обороны.

"Системы управления, системы ПВО, носители крылатых ракет "Калибр". Поэтому эту работу будем выполнять", - подчеркнул Скибицкий.

Удары по Крыму

Сразу после громкого "выхода" России из "зерновой сделки" и, в связи с этим, шантажа Кремля "бить по гражданским судам" Украина начала новую серию атак на Черноморский флот возле Крыма и в Севастополе.

"Жирными целями" для ВСУ стали боевые корабли россиян, которые были привлечены к массированным ударам по материковой Украине. В частности, ракетоносители "Калибров". Однако под "раздачу" попали и патрульные суда, которые угрожали безопасности "зернового коридора". А 22 сентября ВСУ нанесли мощный удар по штабу Черноморского флота в Севастополе. Предварительно, погибло более 30 офицеров оккупантов.

По мнению Романа Свитана, с такими темпами украинские военные имеют все шансы прорвать сухопутный коридор РФ в Крым к Новому году.

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