УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

"Путин действительно неадекватный": Зеленский пообещал потопить весь российский флот

Алина Дембицкая
31 июля 2023, 19:03 обновлено 31 июля, 19:03
160
Глава государства подчеркнул, что Путин – неадекватный человек и большая часть мира также движется к этому пониманию.
Зеленский, флот РФ
Зеленский пообещал потопить весь российский флот / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, president.gov.ua

Если страна-агрессор Россия осмелится захватить украинские порты, то армия Украины тут же потопит весь российский флот. Об этом заявил глава украинского государства Владимир Зеленский в интервью бразильскому журналисту.

"Это адекватно, что человек стреляет по портам? Давайте просто поговорим об этом. Он (Путин - ред.) не может оккупировать эти порты. То есть это не военные действия. Это даже не о войне. То есть он не может высадиться у нас в портах. Невозможно. У него нет способности. Мы просто потопим весь его флот, если он подойдет к нам близко. И он это прекрасно знает и ориентируется. То есть он не может оккупировать, это не военная цель", - сказал президент.

Украинский гарант отметил, что, кроме портов, агрессор стреляет по историческому центру Одессы.

видео дня

"И тут вы должны ответить себе на вопрос: "А для чего?". Это не о зерне. Это терроризм, террористический акт, чтобы терроризировать население", - подчеркнул Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что Путин – неадекватный человек и большая часть мира также движется к этому пониманию.

"Он действительно неадекватный на сегодня человек со своим окружением, в котором люди зарабатывают большие деньги на вот таких блокировках портов. Очень прагматичный круг людей, который в этом живет. И пока война, они зарабатывают большие деньги. Но он (Путин – ред.) радикально настроенный человек на уничтожение людей в Украине", - сказал Зеленский.

РФ вышла из зернового соглашения

РФ вышла из зернового соглашения в одностороннем порядке. Об этом заявил пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков. По словам кремлевского клерка, Россия "немедленно вернется к соглашению, как только часть договоренности, касающаяся Москвы, будет выполнена".

19 июля стало известно, что Россия угрожает всем судам, которые будут направляться в порты Украины с 20 июля. В России заявили, что с 00:00 20 июля будут рассматривать все суда, которые будут следовать в черноморские порты Украины, как потенциальных перевозчиков грузов военного назначения.

Минобороны Украины ответило на угрозы РФ топить корабли. В украинском оборонном ведомстве заявили о зеркальном ответе. С 21 июля Украина будет считать все корабли, направляющиеся в российские порты и порты на оккупированных территориях, перевозящие военные грузы.

Недавно стало известно, как РФ срывала зерновую сделку. Главное управление разведки опубликовало закрытый доклад для высшего военно-политического руководства России. В документе говорится о технологиях, которые применялись для препятствования реализации работы зернового коридора и в итоге привели к окончательному разрыву соглашения.

Вас может заинтересовать:

война в Украине война России и Украины
Реклама

Главное за день

"РФ бьет авиабомбами даже по селам": Минобороны назвало главные препятствия движения ВСУ

"РФ бьет авиабомбами даже по селам": Минобороны назвало главные препятствия движения ВСУ

19:08 Украина
"Путин действительно неадекватный": Зеленский пообещал потопить весь российский флот

"Путин действительно неадекватный": Зеленский пообещал потопить весь российский флот

19:03 Украина
"Долетает за считанные минуты": оккупанты запустили баллистические ракеты по Кривому Рогу

"Долетает за считанные минуты": оккупанты запустили баллистические ракеты по Кривому Рогу

15:44 Украина
Все главные новости

Последние новости

19:10

Крах России становится исторической неизбежностью

19:09

Эксперт объяснил "дырявую" ПВО Москвы: удары будут наростатьВидео

19:08

"РФ бьет авиабомбами даже по селам": Минобороны назвало главные препятствия движения ВСУ

19:03

"Путин действительно неадекватный": Зеленский пообещал потопить весь российский флот

18:11

РФ "штампует" десятки ракет для ударов по Украине: в ГУР раскрыли подробности

Кремль настроен воевать долго и призвать еще миллион россиян, РФ грозит революция – КривенкоКремль настроен воевать долго и призвать еще миллион россиян, РФ грозит революция – Кривенко
18:11

Favbet Foundation передал механизированному батальону ВСУ внедорожник Nissan

18:02

Как правильно говорить – "бритися" или "голитися": Авраменко поставил точку в дилеммеВидео

17:45

Джастин Бибер и Хейли Болдуин ожидают первенца - СМИ

17:27

Бывшая Потапа показала своих взрослых детей

Реклама
17:19

Эксперт объяснил, решится ли Путин объявить всеобщую мобилизацию и какие есть угрозыВидео

17:14

Суперлуние 1 августа: три знака зодиака ощутят необычайное везение в этот день

17:00

Лайнер с пропагандистами РФ: в Грузии разразились протесты, была задержана украинкаВидео

16:59

Удар России по Кривому Рогу: число жертв увеличилосьФото

16:57

Самый модный маникюр на август 2023 года: 5 трендовых дизайнов для ногтей

16:27

Раша, гудбай: Верка Сердючка исполнила свою фирменную песню для Лаймы ВайкулеВидео

16:23

"Высокое вознаграждение": Катя Бужинская получила награду от Залужного

16:22

ВСУ прорвали оборону РФ на двух участках, оккупанты заблокированы - экспертВидео

16:20

Шойгу в истерике испугался "нападения" Украины с моря и воздуха

16:00

Защищал страну ради маленького сына: под Бахмутом трагически погиб 28-летний воин

15:45

"Стены завалило, меня спасла ванна": жительница Кривого Рога рассказала об атаке РФФото

Реклама
15:44

"Долетает за считанные минуты": оккупанты запустили баллистические ракеты по Кривому Рогу

15:39

Что нельзя ставить рядом с холодильником и почему его нужно отодвинуть от стены

15:11

РФ ждут сюрпризы, ВСУ прорвутся и выйдут на границы 1991 года – командующий НГУ

15:00

Теперь дома: Тимур и Инна Мирошниченко показали приемного сына на нежном фото

14:57

Украинец впервые завоевал титул чемпиона Европы по картингу

14:48

В Кривом Роге во время спасательных работ начала падать 9-этажка: появились кадрыФотоВидео

14:07

Восстание Росгвардии и раскол элит: правозащитник назвал самые большие страхи КремляВидео

14:05

Авиакатастрофа в Броварах: появились детали гибели высшего руководства МВД

13:58

ГУР – об ударах БПЛА по Москве: в тупик идет не только режим Путина, но и вся РФ

13:57

Как спасти урожай: почему гниют помидоры и как это предотвратить

13:11

Опытные водители так делают всегда: зачем натирать лобовое стекло картошкой

13:10

Запах богатства и успеха: как привлечь финансовую удачу при помощи аромата

12:57

Загадка, от которой глаза будут разбегаться: нужно найти королеву среди стаи собак

12:42

Ракетный удар РФ по Кривому Рогу: 4 человека погибли, более 40 - пострадалиФото

12:39

Война России против НАТО: эксперт объяснил для чего Кремль накапливает войскаВидео

12:30

Освобожденные защитники Мариуполя вернутся на поле боя – командующий Нацгвардии

12:18

Сторона Жеваго может влиять на автоматическое распределение дел с целью подбора нужного судьи - СМИ

12:07

Американская певица швырнула в фанатку микрофон во время концертаВидео

12:01

"Стояла на кухне и вдруг оказалась в коридоре": жительница Кривого Рога рассказала об ударе РФФотоВидео

11:47

Отдых пойдет насмарку: в чем нельзя мариновать шашлык

Реклама
11:33

"Любовь к родине": предательница Анна Асти собралась петь на украинском

11:02

Как убрать затхлый запах с одежды, шкафа и квартиры: беспроигрышные средства

10:57

"Под завалами люди": Зеленский отреагировал на жестокий обстрел Кривого Рога

10:55

ВСУ продвинулись в Запорожской области, есть успех на 2 направлениях - Минобороны

10:15

ЧВК Вагнер прекратила вербовку наемников: Пригожин рассказал о планах

10:13

В центре оккупированного Донецка - "прилет": горят автомобили, над городом - дым

10:10

Украину накроют грозы и сильные ветры: какой будет погода в начале августа

09:33

Россия подтягивает авиацию и может готовиться к новым атакам на Украину – ВСУ

09:26

Ретроградный Меркурий в августе 2023: нелегко будет 4 знакам зодиака

09:20

РФ ударила ракетами по жилому дому и университету в Кривом Роге: под завалами людиФотоВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Война с Россией
Контрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад России
Лайфхаки
Все о салеУборкаСтиркаКомнатные растенияСад и огород
Персоны
Марк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новости
Мода и красота
Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023
Гороскоп
Астролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять