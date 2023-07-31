"Путин действительно неадекватный": Зеленский пообещал потопить весь российский флот

Глава государства подчеркнул, что Путин – неадекватный человек и большая часть мира также движется к этому пониманию.

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Зеленский пообещал потопить весь российский флот / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, president.gov.ua

Если страна-агрессор Россия осмелится захватить украинские порты, то армия Украины тут же потопит весь российский флот. Об этом заявил глава украинского государства Владимир Зеленский в интервью бразильскому журналисту.

"Это адекватно, что человек стреляет по портам? Давайте просто поговорим об этом. Он (Путин - ред.) не может оккупировать эти порты. То есть это не военные действия. Это даже не о войне. То есть он не может высадиться у нас в портах. Невозможно. У него нет способности. Мы просто потопим весь его флот, если он подойдет к нам близко. И он это прекрасно знает и ориентируется. То есть он не может оккупировать, это не военная цель", - сказал президент.

Украинский гарант отметил, что, кроме портов, агрессор стреляет по историческому центру Одессы.

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"И тут вы должны ответить себе на вопрос: "А для чего?". Это не о зерне. Это терроризм, террористический акт, чтобы терроризировать население", - подчеркнул Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что Путин – неадекватный человек и большая часть мира также движется к этому пониманию.

"Он действительно неадекватный на сегодня человек со своим окружением, в котором люди зарабатывают большие деньги на вот таких блокировках портов. Очень прагматичный круг людей, который в этом живет. И пока война, они зарабатывают большие деньги. Но он (Путин – ред.) радикально настроенный человек на уничтожение людей в Украине", - сказал Зеленский.

РФ вышла из зернового соглашения

РФ вышла из зернового соглашения в одностороннем порядке. Об этом заявил пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков. По словам кремлевского клерка, Россия "немедленно вернется к соглашению, как только часть договоренности, касающаяся Москвы, будет выполнена".

19 июля стало известно, что Россия угрожает всем судам, которые будут направляться в порты Украины с 20 июля. В России заявили, что с 00:00 20 июля будут рассматривать все суда, которые будут следовать в черноморские порты Украины, как потенциальных перевозчиков грузов военного назначения.

Минобороны Украины ответило на угрозы РФ топить корабли. В украинском оборонном ведомстве заявили о зеркальном ответе. С 21 июля Украина будет считать все корабли, направляющиеся в российские порты и порты на оккупированных территориях, перевозящие военные грузы.

Недавно стало известно, как РФ срывала зерновую сделку. Главное управление разведки опубликовало закрытый доклад для высшего военно-политического руководства России. В документе говорится о технологиях, которые применялись для препятствования реализации работы зернового коридора и в итоге привели к окончательному разрыву соглашения.

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