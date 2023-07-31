РФ "штампует" десятки ракет для ударов по Украине: в ГУР раскрыли подробности

Фактически все ракеты, которые сейчас производятся, сразу же выпускаются российскими террористами по Украине.

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РФ "штампует" десятки ракет для ударов по Украине / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Страна-агрессор Россия постоянно пополняет запасы ракет для ударов по мирным городам Украины, но их изготовление не является быстрым. Об этом заявил представитель ГУР Андрей Юсов в эфире телемарафона.

"Кроме остатков ракет, собственно налажено производство и они работают над тем, чтобы пытаться его увеличивать, но если говорить об "Искандерах", то это значительно меньшие объемы производства, чем тех же "Калибров", - рассказал представитель украинской разведки.

По его словам, фактически все ракеты, которые сейчас производятся, сразу же выпускаются российскими террористами по Украине. Захватчики атакуют украинские города после определенных пауз, которые нужны для накопления и подготовки к последующим террористическим ударам.

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Как отметил Юсов, в течение месяца россиянам удается изготавливать десятки "Калибров", а вот в отношении "Искандеров" и "Кинжалов" значительно меньшие показатели – единицы.

Ракетный террор россиян

Недавно советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк откровенно ответил, чего ждать украинцам зимой. Он подчеркнул, что стартовые позиции Украины этой зимой будут намного хуже, чем в прошлом году, потому что тогда энергетическая система была полноценной и сбалансированной, а также стабильно работала десятки лет. Подоляк отметил, что Россия абсолютно не будет учитывать международное право и будет максимально наносить ущерб гражданскому населению.

Также сообщалось, что РФ готовит мощную атаку в ближайшее время: украинцам назвали вероятные цели нового ракетного удара. Так, пресс-секретарь Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк заявила, что страна-агрессор может в очередной раз ударить по портовой инфраструктуре Украины.

"Наблюдая за тем, что враг взял определенную паузу, можно сделать вывод, что они готовятся к следующим атакам", - отметила Гуменюк.

Ранее президент Владимир Зеленский отреагировал на ракетный террор россиян. Он подчеркнул, что ракеты государства-зла не сильнее нашей воли. Глава государства заявил, что Украина выстоит против ударов "российского зла".

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