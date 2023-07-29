"РФ будет бить по гражданским": Подоляк откровенно ответил, чего ждать украинцам зимой

Советник руководителя ОП призвал не забывать о том, что Россия вывела из энергетической системы ЗАЭС. Это огромный объем мегаватт.

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Подоляк откровенно ответил, чего ждать украинцам зимой / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Стартовые позиции Украины этой зимой будут намного хуже, чем в прошлом году, потому что тогда энергетическая система была полноценной и сбалансированной, а также стабильно работала десятки лет. Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью 24 каналу.

"Давайте откровенно. Первое – энергетический штаб четко оценивает риски, которые нужно нивелировать. Второе – ищем возможности изготовить. Относительно трансформаторов – что-то изготавливается, ищем возможность докупить, что изготавливается не в Украине. Третье – строятся различные способы защиты дополнительной, в частности, мобильной защиты. Речь идет о зенитных пулеметах и тому подобном. То есть, все отрабатывается. Но стартовые позиции будут намного хуже, чем в прошлом году. Ведь тогда была полноценная система, которая была сбалансирована, которая работала уже десятки лет и т.д.", - рассказал Подоляк.

Также советник руководителя ОП призвал не забывать о том, что Россия вывела из энергетической системы ЗАЭС. Это огромный объем мегаватт. Кроме того, она нанесла основные удары по магистральной сети. Поэтому стартовые позиции хуже, но осознание рисков сейчас намного лучше.

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"Я не думаю, что надо прятать вообще все, что нам позволяет выживать во время войны. Пока война не завершится – все надо держать под рукой. Это очень важно", - подчеркнул Подоляк.

По его словам, любое количество месяцев, которое понадобится Украине для того, чтобы "довести эту войну до конца", будет "однотипным".

"Россия абсолютно не будет считаться с международным правом и будет бить по гражданскому населению. Для России же главное – не войну нынче выиграть на поле боя. Она не может этого сделать. Для России сейчас главное – максимально нанести вред гражданскому населению. Сейчас, в отличие от прошлого года, когда они якобы "осторожно" били, "осторожно" оно попадало, ведь у них высокоточного оружия нет. Но они все равно маскировали свои действия. Говорили: "Мы бьем по военным целям, мы не бьем по гражданскому населению". Сейчас они демонстративно говорят: "Бьем по гражданскому населению", - подчеркнул советник руководителя ОП.

Ракетный террор россиян

Как сообщал Главред, в пятницу вечером, 28 июля, в Днепре прогремели взрывы за несколько минут до объявления воздушной тревоги. Российские оккупанты попали ракетами "Искандер" в пустое здание СБУ и заодно в жилой дом рядом, в котором не было жильцов, потому что это была "вторая очередь" под продажу.

Кроме того, утром 27 июля стало известно о том, что на Хмельнитчине гремели взрывы. РФ атаковала область ракетами. Обломки сбитых ракет упали на территории частного дома в Староконстантиновской общине. По предварительной информации, пострадавших нет.

Также в ночь на 23 июля Россия ударила 5 видами ракет по Одессе. Захватчики применяли такие ракеты, как Калибр, Оникс, Х-22, Искандер-К и Искандер-М. оккупанты обстреляли исторический центр города и разрушили Спасо-Преображенский собор. Пострадали люди.

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