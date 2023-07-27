Китай передает РФ технологии и оборудование для войны против Украины - разведка США

Китайские фирмы, вероятно, помогают Москве обходить санкции, хотя установить масштабы этой помощи трудно.

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Китай передает России технологии и оборудование для войны против Украины / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, 59 ОМПБр Якова Гандзюка

Китай поставляет стране-агрессору России технологии и оборудование, которые становятся все более важными для войны Москвы против Украины. Об этом говорится в недавно опубликованном отчете, составленном офисом директора Национальной разведки США, пишет CNN.

Отмечается, что отчет является несекретным и в основном цитирует данные из открытых источников и отчеты западной прессы для подтверждения своих утверждений. Но он включает в себя оценку разведывательного сообщества США о том, что Китай "стал все более важной опорой России в ее военных усилиях".

В отчете со ссылкой на "сторонний анализ" данных российской таможни говорится, что по состоянию на март Китай "поставил в Россию беспилотники и их части на сумму более 12 миллионов долларов".

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В документе указано, что китайские государственные оборонные компании поставляли государственным оборонным компаниям РФ, находящимся под санкциями, технику двойного назначения, "которую московские военные используют для продолжения войны в Украине", в частности "навигационное оборудование, оборудование для установки препятствий и запчасти для истребителей".

Экспорт полупроводников из Китая в Россию также значительно подскочил с 2021 года, при этом "полупроводники на сотни миллионов долларов, произведенные в США или американские марки, поступают в Россию", несмотря на жесткие западные санкции и экспортный контроль.

Также в отчете указано, что китайские фирмы, вероятно, помогают Москве обходить санкции, хотя установить масштабы этой помощи трудно.

В то же время разведывательное сообщество "не может быть уверено", что Пекин намеренно мешает США обеспечивать экспортный контроль на территории Китая, говорится в докладе.

Связь России и Китая: что известно

Напомним, что Китай поставляет "значительные военные мощности" России. Советник президента Франции по внешней политике Эммануэль Бон заявил, что есть признаки того, что Китай каким-то образом вооружает Россию в войне в Украине.

В КНР уклонились от позиции относительно границ Украины на 1991 год и хотят "диалога". Посол Китая в Евросоюзе Фу Цун ранее заявил, что он не против поддержки целей Украины, ориентированных на полное восстановление территориальной целостности.

Китай требует от Запада прекращения военной помощи Украине. Такое заявление китайский представитель Ли Хуэй сделал на пресс-конференции в Пекине после визита в страны Европы. Он убеждает, что именно военная помощь "повышает напряженность".

Как пишет Politico, Китай тайно поставляет России оружие, дроны и бронежилеты. Как свидетельствуют данные российской, китайской и украинской таможен, в этом году Россия импортировала из Китая беспилотников на сумму более 100 миллионов долларов, что втридцятеро больше, чем Украина.

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