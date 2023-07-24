Китай тайно поставляет России оружие, дроны и бронежилеты - Politico

Торговля бронежилетами, дронами и тепловизорами между Китаем и Россией подчеркивает уязвимость санкций Запада.

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Китай тайно продает России дроны / коллаж: Главред, фото: Википедия, росСМИ

Китай за последний год активно наращивал торговлю товарами двойного назначения с Россией, помогая Москве, среди прочего, импортировать подсанкционные западные технологии.

Как свидетельствуют данные российской, китайской и украинской таможен, в этом году Россия импортировала из Китая беспилотников на сумму более 100 миллионов долларов, что втридцятеро больше, чем Украина. Об этом говорится в публикации Politico на основе анализа таможенных данных.

А китайский экспорт в РФ керамики - компонента, использующего в бронежилетах - увеличился на 69% до более 225 миллионов долларов, тогда как в Украине - упал на 61%, до всего лишь пяти миллионов.

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Импорт китайских товаров двойного назначения в Россию часто осуществляется через компании-однодневки, созданные для сокрытия торговой деятельности. К примеру, одна из них - "Сильва" со штаб-квартирой в Бурятии, созданная в сентябре 2022 года - заказала в шанхайской компании Shanghai H Win по 100 тысяч бронежилетов и касок.

В случае беспилотников китайский производитель-компания DJI - утверждает, что разорвала связи с Россией и "активно препятствует использованию своих товаров в боевых действиях".

Тем не менее, Politico удалось найти контракт китайской компании Iflight за октябрь 2022 года на поставку дронов DJI через другую компанию в Гонконге в Россию.

Как отмечает издание, торговля бронежилетами, дронами и тепловизорами между Китаем и Россией подчеркивает уязвимость санкций Запада, поскольку это оборудование входит в размытую категорию товаров двойного назначения.

Связь России и Китая: что известно

Напомним, что Китай поставляет "значительные военные мощности" России. Советник президента Франции по внешней политике Эммануэль Бон заявил, что есть признаки того, что Китай каким-то образом вооружает Россию в войне в Украине.

В КНР уклонились от позиции относительно границ Украины на 1991 год и хотят "диалога". Посол Китая в Евросоюзе Фу Цун ранее заявил, что он не против поддержки целей Украины, ориентированных на полное восстановление территориальной целостности.

Китай требует от Запада прекращения военной помощи Украине. Такое заявление китайский представитель Ли Хуэй сделал на пресс-конференции в Пекине после визита в страны Европы. Он убеждает, что именно военная помощь "повышает напряженность".

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