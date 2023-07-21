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Во Франции заявили, что Китай поставляет "значительные военные мощности" России

Анна Ярославская
21 июля 2023, 10:38 обновлено 21 июля, 10:45
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Пекин передает Москве как технологии двойного назначения, так и нелетальную помощь, такую как шлемы и бронежилеты.

Флаг Франции, Путин, Си Цзиньпин
Есть признаки того, что Китай каким-то образом вооружает Россию / Коллаж: Главред, фото: сайт Кремля, pixabay

Китай может оказывать военную помощь России в ее захватнической войне против Украины. Речь идет о технологиях двойного назначения и нелетальной помощи, такой как шлемы и бронежилеты.

Советник президента Франции по внешней политике Эммануэль Бон заявил, что есть признаки того, что Китай каким-то образом вооружает Россию в войне в Украине, пишет CNN.

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"Да, есть признаки того, что они делают вещи, которые мы хотели бы, чтобы они не делали", - сказал он.

По словам Бонна, Китай "поставляет значительные военные мощности в Россию". Речь идет о "военном оборудовании".

Французские официальные лица отметили CNN, что Бонн имел ввиду как технологии двойного назначения, так и нелетальную помощь, такую как шлемы и бронежилеты.

"Больше всего нам нужно, чтобы Китай воздержался. Нам нужно, чтобы они поняли, что Украина - это конфликт глобального масштаба и что мы не можем предложить Украине проиграть по принципиальным соображениям, а также из соображений, которые очень оперативные. И то, что поставлено на карту для нас в Украине - это намного больше, чем, как вы знаете, суверенитет Украины. Речь идет о стабильности в мире", - сказал он.

Обстрел Россией китайского консульства в Одессе

Ночью 20 июля Россия устроила массовый обстрел Одессы при помощи ракет и дронов. В городе пострадали восемь человек, еще один - погиб.

Позже глава Одесской ОВА Олег Кипер рассказал, что в результате атаки повреждено здание консульства Китая.

Спикер Министерства иностранных дел КНР заявил, что Китай обещает обеспечить безопасность своих представительств в Украине.

"Рядом с генеральным консульством Китая в Одессе произошел взрыв. Взрывной волной выбило часть стены и оконные стекла. Сотрудники консульства уже давно покинули помещение, и никто не пострадал", - рассказал спикер МИД КНР.

По его словам, Китай внимательно следит за развитием событий и поддерживает связь с Россией и Украиной.

"Мы примем все необходимые меры для обеспечения безопасности китайских учреждений и граждан в Украине", - добавил он.

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