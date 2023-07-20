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РФ ударила по Одессе противокорабельными ракетами: возник пожар, есть раненые

Анна Ярославская
20 июля 2023, 06:48 обновлено 20 июля, 06:48
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В результате российской атаки в центре Одессы вспыхнул пожар на площади 300 квадратных метров. Есть разрушения.
Запуск ракет, пожар
РФ ударила по Одессе ракетами, всыпхнул пожар / Коллаж: Главред, фото:скриншот, dsns_telegram

В ночь на 20 июля в южных и центральных областях Украины была объявлена воздушная тревога. В Одессе прогремели взрывы.

В Воздушных силах ВСУ сообщили о пусках противокорабельных ракет "Оникс" в направлении Одесской области. Также была зафиксирована активность до 8 бортов Ту-22м3, совершающих полет в направлении Черного моря.

Как сообщил в Telegram глава Одесской ОВА Сергей Кипер, в результате российской атаки в центре Одессы вспыхнул пожар на площади 300 квадратных метров. Есть разрушения.

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"Известно о двух госпитализированных пострадавших. На месте работают соответствующие службы", - написал Кипер.

Также сообщается о "прилете" в области.

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