В Николаеве прогремели мощные взрывы, есть жертвы: что известно о российской атаке

По состоянию на 6 часов утра, всего пострадали 18 человек, из них 9 госпитализированы, в том числе 5 детей, 2 человека спасены из-под завалов.

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РФ ударила по центру Николаева / Коллаж: Главред, фото: t.me/senkevichonline

Ночью 20 июля российские оккупанты нанесли ракетный удар по центру Николаева. В результате погибли люди, пока их количество неизвестно. Госпитализированы 9 человек, среди них – 5 детей.

Как сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким в Telegram, в Николаеве загорелся 3-этажный жилой дом и гаражи.

По состоянию на 6 часов утра, всего пострадали 18 человек, из них 9 госпитализированы, в том числе 5 детей, 2 человека спасены из-под завалов.

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"Это чудо, что удалось спасти", - написал Ким.

Тем временем городской голова Николаева Александр Сенкевич в Telegram сообщил, что по одному из адресов образовалась огромная воронка возле трехэтажного жилого дома. Пожар очень серьезный, вокруг много поврежденных домов.

"По меньшей мере 5 жилых многоэтажных домов получили повреждения (окна, двери, балконы, потолок). В настоящее время их отключили от электроснабжения. Продолжается спасательно-поисковая операция. На месте работают представители городского совета, предлагаем людям отселение", - написал Сенкевич.

По его словам, по второму адресу повреждено около 15 гаражей. Также выбиты окна в нескольких многоэтажках.

"В больницы госпитализированы 9 человек. Многим оказали помощь на месте. Двоих жителей – мужчину и женщину – спасли из-под завалов", - добавил Сенкевич.

Ракетные и дроновые атаки РФ на Украину

В ночь на 20 июля в Одессе также прогремели взрывы. В результате российской атаки в центре города вспыхнул пожар на площади 300 квадратных метров. Есть разрушения. Известно о двух госпитализированных пострадавших.

Также власти города сообщали о "прилете" в области.

В ночь на 18 июля в Николаеве гремели взрывы после объявления воздушной тревоги.

Около трех часов ночи глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что в городе гасят пожар. По предварительным данным, обошлось без жертв.

Российские оккупанты ударили по Николаевской области беспилотниками "Shahed-136". Противовоздушная оборона уничтожила 4 вражеских БпЛА, сообщили в ОК "Юг".

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