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РФ атаковала юг Украины, взрывы прогремели в Одессе и Николаеве: что известно

Анна Ярославская
18 июля 2023, 06:40 обновлено 18 июля, 06:49
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Ночью в Воздушных силах ВСУ предупреждали о комбинированной атаке российской оккупационной армии.
Карта тревог, ПВО, воздушная тревога
Во время воздушной тревоги в Украине звучали взрывы / Коллаж: Главред, фото: t.me/kpszsu, alerts.in.ua

В ночь на 18 июля российские оккупанты атаковали Украину - в Воздушных силах сообщали об угрозе применения ударных БПЛА и баллистических ракет. В Одессе и Николаеве прогремели взрывы.

В Telegram-канале Воздушных сил ВСУ сообщили о комбинированной атаке оккупационной армии. В Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, Донецкой, Днепропетровской областях – угроза применения врагом БПЛА; в Полтавской, Черкасской, Днепропетровской, Харьковской, Кировоградской областях – баллистики.

Взрывы в Одессе

Прошлой ночью в Одессе прогремели взрывы на фоне объявленной воздушной тревоги из-за применения вражеских дронов-камикадзе, передает Суспільне.

видео дня

Глава Одесской ОВА Олег Кипер заявлял что РФ атакует юг Украины ударными дронами.

"Вероятны несколько волн атак. Существует также ракетная опасность! Оставайтесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги", - написал он.

Позже появилась информация еще о двух взрывах.

Взрывы в Николаеве

В Николаеве прошлой ночью также было громко. Взрывы слышали жители города слышали около 01:55.

В местных пабликах уточняют, что прозвучали два взрыва, которые могут быть связаны с работой противовоздушной обороны.

Около трех часов ночи глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил в Telegram о том, что в городе гасят пожар. По предварительным данным, обошлось без жертв.

Ракетные удары РФ по Украине

На днях руководитель объединенного пресс-центра Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк заявляла, что существует реальная угроза нового массированного ракетного удара российских оккупантов по Украине.

В ночь на 6 июля российские оккупанты ударили ракетами по Львову. В результате атаки оккупантов 10 человек погибли и 45 получили ранения (из них трое детей). Возраст погибших - от 32 до 95 лет. Самая старшая погибшая женщина пережила Вторую мировую.

В ночь на 7 июля российские оккупанты атаковали Днепропетровскую область дронами-камикадзе "Шахед". Обломки сбитых БПЛА упали на автомобиль, в результате чего погибли два человека.

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