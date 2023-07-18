РФ атаковала юг Украины, взрывы прогремели в Одессе и Николаеве: что известно

В ночь на 18 июля российские оккупанты атаковали Украину - в Воздушных силах сообщали об угрозе применения ударных БПЛА и баллистических ракет. В Одессе и Николаеве прогремели взрывы.
В Telegram-канале Воздушных сил ВСУ сообщили о комбинированной атаке оккупационной армии. В Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, Донецкой, Днепропетровской областях – угроза применения врагом БПЛА; в Полтавской, Черкасской, Днепропетровской, Харьковской, Кировоградской областях – баллистики.
Взрывы в Одессе
Прошлой ночью в Одессе прогремели взрывы на фоне объявленной воздушной тревоги из-за применения вражеских дронов-камикадзе, передает Суспільне.
Глава Одесской ОВА Олег Кипер заявлял что РФ атакует юг Украины ударными дронами.
"Вероятны несколько волн атак. Существует также ракетная опасность! Оставайтесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги", - написал он.
Позже появилась информация еще о двух взрывах.
Взрывы в Николаеве
В Николаеве прошлой ночью также было громко. Взрывы слышали жители города слышали около 01:55.
В местных пабликах уточняют, что прозвучали два взрыва, которые могут быть связаны с работой противовоздушной обороны.
Около трех часов ночи глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил в Telegram о том, что в городе гасят пожар. По предварительным данным, обошлось без жертв.
Ракетные удары РФ по Украине
На днях руководитель объединенного пресс-центра Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк заявляла, что существует реальная угроза нового массированного ракетного удара российских оккупантов по Украине.
В ночь на 6 июля российские оккупанты ударили ракетами по Львову. В результате атаки оккупантов 10 человек погибли и 45 получили ранения (из них трое детей). Возраст погибших - от 32 до 95 лет. Самая старшая погибшая женщина пережила Вторую мировую.
В ночь на 7 июля российские оккупанты атаковали Днепропетровскую область дронами-камикадзе "Шахед". Обломки сбитых БПЛА упали на автомобиль, в результате чего погибли два человека.
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