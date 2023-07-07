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Ракетный удар РФ по Львову: количество жертв увеличилось до 9

Анна Ярославская
7 июля 2023, 06:40 обновлено 7 июля, 07:03
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В результате атаки оккупантов 9 человек погибли и 42 получили ранения (из них три ребенка). Спасательно-розыскные работы продолжаются.
Ракетный удар по Львову
Во Львове увеличилось число жертв ракетной атаки РФ / Коллаж: Главред. Фото: t.me/andriysadovyi, facebook.com/iklymenko.fb,

Во Львове в ходе аварийно-спасательных работ на месте разрушенного дома в результате российской ракетной атаки было обнаружено тело еще одного погибшего. Об этом сообщил в Telegram глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.

Чиновник уточнил, что еще одна погибшая - женщина.

"Семь погибших. Под завалами многоквартирного дома во Львове, в который попала ракета, обнаружили тело еще одной женщины", - написал глава ОВА.

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Позже в МВД сообщили, что число жертв атаки на Львов выросло.

"По состоянию на 6:00 установлено, что в результате взрывов 9 человек погибли и 42 получили ранения (из них три ребенка). Спасательно-розыскные работы продолжаются", - сообщили в МВД.

Роследствія ракетного удара по Львову
Роследствія ракетного удара по Львову / Фото: facebook.com/mvs.gov.ua

Тем временем Министерство внутренних дел обнародовало видео первых минут после ночной вражеской атаки 6 июля на Львов.

Смотрите видео - Первые минуты после ракетного удара российских оккупантов по Львову:

скриншот

Ракетный удар РФ по Львову 6 июля

В ночь на 6 июля российские оккупанты ударили ракетами по Львову. В результате погибли пять человек. Медицинская помощь была оказана 34 людям, 13 из них были госпитализированы.

Разрушения подверглись: более 30 домов; более 250 квартир; 10 общежитий; дом ребенка; два вуза; санаторная школа. Повреждена одна подстанция во Львове.

В РФ после удара назвали циничную цель атаки по Львову. В России Министерство обороны цинично заявило, что они специально ударили по Львову ракетами "Калибр". В Минобороны РФ заявляют, что оккупанты нанесли удар высокоточным оружием якобы по пунктам временной дислокации личного состава ВСУ.

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