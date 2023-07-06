РФ нанесла ракетный удар по Львову, есть жертвы: все подробности

В ночь на 6 июля в Украине была объявлена масштабная воздушная тревога из-за воздушной атаки страны-агрессора РФ с применением ударных БПЛА и ракет. Во Львове прогремела серия взрывов.
В результате вражеской ракетной атаки во Львове поврежден объект критической инфраструктуры. Кроме того, обломки российской ракеты попали в многоквартирный жилой дом. Об этом сообщил в Telegram мэр города Андрей Садовый.
"Во Львове обломки ракеты попали в жилой дом. Чрезвычайники извлекают людей из-под завалов", - написал он.
По состоянию на 6 утра известно о трех жертвах. По словам Садового, тела погибших извлекли из-под завалов жилого дома.
Сообщалось также о 8 раненых гражданах в результате вражеской ракетной атаки.
"Повреждены около 60 квартир и 50 машин. На месте работает оперативный штаб. Людей готовят к отселению", - сообщил мэр.
Смотрите видео - Садовый рассказывает о последствиях ракетного удара по Львову:
Перед этим глава Львовской ОВА Максим Козицкий сообщил в Telegram, что российские оккупанты во время этой воздушной атаки прицельно били по жилым домам.
По его словам, российская ракета попала в многоквартирный дом. После этого произошло возгорание, которое оперативно погасили.
На месте работают пожарные, медики, специалисты ГосЧС, спасатели разбирают завалы.
Смотрите видео - Последствия ракетного удара РФ по Львову:
Воздушные атаки Украины ракетами и дронами
Во вторник, 4 июля, российские оккупанты нанесли ракетный удар по городу Первомайский Харьковской области. В результате удара пострадали десятки людей, среди них – дети. Удар был нанесен ракетой "Искандер".
Российские оккупационные войска 27 июня, нанесли ракетный удар по Краматорску. Захватчики ударили по ресторану, в котором было много людей. Погибли 12 человек, погибли в том числе трое детей. Пострадали 60 человек, в том числе младенец.
В ночь на 29 июня Россия также атаковала Украину с воздуха. На Запорожье и в Харьковской области раздались взрывы. В Командовании Воздушных сил ВСУ предупреждали об атаке баллистическими ракетами.
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