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РФ нанесла ракетный удар по Львову, есть жертвы: все подробности

Анна Ярославская
6 июля 2023, 06:34 обновлено 6 июля, 06:57
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В результате ракетной атаки во Львове поврежден объект критической инфраструктуры. Кроме того, обломки российской ракеты попали в многоквартирный жилой дом.
Ракетный удар по Львову
Ракетный удар по Львову оккупанты нанесли в ночь на 6 июля / Коллаж: Главред, фото: скриншот, t.me/andriysadovyi

В ночь на 6 июля в Украине была объявлена масштабная воздушная тревога из-за воздушной атаки страны-агрессора РФ с применением ударных БПЛА и ракет. Во Львове прогремела серия взрывов.

В результате вражеской ракетной атаки во Львове поврежден объект критической инфраструктуры. Кроме того, обломки российской ракеты попали в многоквартирный жилой дом. Об этом сообщил в Telegram мэр города Андрей Садовый.

"Во Львове обломки ракеты попали в жилой дом. Чрезвычайники извлекают людей из-под завалов", - написал он.

видео дня
Во Львове пострадали люди из-за ракетного удара РФ
Во Львове пострадали люди из-за ракетного удара РФ / Фото: t.me/andriysadovyi

По состоянию на 6 утра известно о трех жертвах. По словам Садового, тела погибших извлекли из-под завалов жилого дома.

Сообщалось также о 8 раненых гражданах в результате вражеской ракетной атаки.

Тела погибших извлекли из-по завалов
Тела погибших извлекли из-по завалов / Фото: t.me/andriysadovyi

"Повреждены около 60 квартир и 50 машин. На месте работает оперативный штаб. Людей готовят к отселению", - сообщил мэр.

Смотрите видео - Садовый рассказывает о последствиях ракетного удара по Львову:

РФ нанесла ракетный удар по Львову, есть жертвы: все подробности

Перед этим глава Львовской ОВА Максим Козицкий сообщил в Telegram, что российские оккупанты во время этой воздушной атаки прицельно били по жилым домам.

По его словам, российская ракета попала в многоквартирный дом. После этого произошло возгорание, которое оперативно погасили.

На месте работают пожарные, медики, специалисты ГосЧС, спасатели разбирают завалы.

Смотрите видео - Последствия ракетного удара РФ по Львову:

скриншот

Воздушные атаки Украины ракетами и дронами

Во вторник, 4 июля, российские оккупанты нанесли ракетный удар по городу Первомайский Харьковской области. В результате удара пострадали десятки людей, среди них – дети. Удар был нанесен ракетой "Искандер".

Российские оккупационные войска 27 июня, нанесли ракетный удар по Краматорску. Захватчики ударили по ресторану, в котором было много людей. Погибли 12 человек, погибли в том числе трое детей. Пострадали 60 человек, в том числе младенец.

В ночь на 29 июня Россия также атаковала Украину с воздуха. На Запорожье и в Харьковской области раздались взрывы. В Командовании Воздушных сил ВСУ предупреждали об атаке баллистическими ракетами.

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