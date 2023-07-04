РФ ударила Искандером по Первомайскому: много пострадавших, среди них дети

Уже известно о 31 раненом в Первомайском в результате удара РФ, среди них 10 детей.

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РФ ударила ракетой по Первомайскому / t.me/ermaka2022, Facebook/prokuraturakharkiv

Во вторник, 4 июля, российские оккупанты нанесли ракетный удар по городу Первомайский Харьковской области. В результате удара пострадали десятки людей, среди них – дети.

Число пострадавших в результате удара, нанесенного российскими оккупационными войсками по Первомайскому продолжает расти. "На данный момент известно о 31 раненом, среди них 10 детей. Данные уточняются", — сообщает пресс-служба Харьковской облпрокуратуры.

В ведомстве также уточнили, что по предварительным данным удар был нанесен ракетой "Искандер". Ранее глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщал, что оккупанты использовали фугасный снаряд.

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В то же время руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что по состоянию на 15:00 известно о значительном количестве пострадавших, из которых 31 человек госпитализирован, в том числе 9 детей, 2 младенца в возрасте 1 год и 10 месяцев.

По его словам, в городе есть поврежденные многоэтажные жилые дома и автомобили. В результате произошло возгорание нескольких автомобилей на парковке.

Взрыв в городе произошел около 13:35, рассказал Ермак.

Добавим, что во время удара по Первомайскому в городе проходила церемония прощания с погибшим под Бахмутом бойцом Kraken и 3-го штурмового батальона Олегом Фадеенко (позывной "Малыш").

Удары РФ по Украине

Напомним, в Сумах в результате российской атаки беспилотниками есть погибшиек. В Сумской ОВА сообщают, что было четыре попадания БПЛА типа "Shahed 136" по центру Сум.

Известно о раненых различной степени. Повреждено админздание и два многоквартирных жилых дома.

В ночь на 29 июня Россия в очередной раз атаковала Украину с воздуха. На Запорожье и в Харьковской области прогремели взрывы. В командовании Воздушных сил ВСУ предупреждали об атаке баллистическими ракетами.

В ночь на 2 июля страна-агрессор Россия атаковала столицу Украины дронами-камикадзе Shahed. К счастью, все Шахеды в небе над Киевом были уничтожены.

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