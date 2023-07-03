Огромный взрыв, разрушения и жертвы: все подробности российской атаки на Сумы

В Сумах российско-иранский дрон попал в лестничную площадку жилого дома.

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Россияне ударили по жилому дому в Сумах / Коллаж: Главред, фото: Суспільне, скриншот

В Сумах в результате сегодняшней российской атаки беспилотниками погиб один человек. В Сумской ОВА сообщают, что было четыре попадания БПЛА типа "Shahed 136" по центру Сум.

Известно о 16 раненых различной степени. Повреждено админздание и два многоквартирных жилых дома.

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"Пострадавшим оказали помощь. Продолжаются работы по эвакуации населения и ликвидации последствий пожара. Пострадавшему населению предоставлены места временного пребывания. Решается вопрос об их размещении. Оказывается медицинская и психологическая помощь", - сообщили в Сумской ОВА.

Суспільне опубликовало фотографии с места попадания одного из дронов. Судя по ним, Shahed попал в 4-этажный жилой дом в лестничные площадки на 3-м и 4-м этажах. К счастью, каркас дома устоял, но квартиры на 4-м этаже, фактически, разрушены.

Напомним, о том, что в Сумах слышны звуки взрывов во время воздушной тревоги, сообщали в соцсетях около 11:00. В ОВА призвали не оставлять укрытий до отбоя. Городской голова Сум Александр Лысенко сообщал в Telegram, что в городе работает противовоздушная оборона. После этого в КП "Электроавтотранс" сообщили, что в областном центре по ул. Петропавловская было перекрыто движение транспорта.

Смотрите видео, как беспилотник попадает в жилой дом в Сумах (внимание - ненормативная лексика):

Российские атаки в последние дни

Российские оккупационные войска во вторник, 27 июня, нанесли ракетный удар по Краматорску. Захватчики ударили по заведению питания, где было много людей. Как сообщил глава Министерства внутренних дел Игорь Клименко, Россия прицельно ударила по местам скопления людей в Краматорске. Были повреждены здания отеля, заведения питания и несколько частных домов.

В ночь на 29 июня Россия в очередной раз атаковала Украину с воздуха. На Запорожье и в Харьковской области прогремели взрывы. В командовании Воздушных сил ВСУ предупреждали об атаке баллистическими ракетами.

В ночь на 2 июля страна-агрессор Россия атаковала столицу Украины дронами-камикадзе Shahed. К счастью, все шахеды в небе над Киевом были уничтожены.

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