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"Про Киев, Харьков, Сумы, Чернигов забудьте": Жданов оценил риск повторной атаки РФ на города Украины

15 февраля 2023, 09:57
Российские войска, которые сосредоточены на границе, способны провести лишь разведку боем, и это их максимум.
Олег Жданов, атака на Киев
Олег Жданов оценил риск повторной атаки РФ на Киев и другие города / Коллаж из фото УНИАН

Военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов оценил риски нового наступления армии РФ на Киев и Харьков. По его словам, на сегодняшний момент прямой угрозы не существует.

"Про Киев, Харьков, Сумы, Чернигов забудьте. Мы будем об этом говорить, когда РФ будет накапливать ресурсы на этих направлениях. Сегодня там нет войск, нечем наступать", - сказал Жданов в интервью изданию Obozrevatel.

Эксперт отметил, что на данный момент есть по несколько батальонов на прикрытие российской государственной границы – в Курской, Брянской и Белгородской областях.

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"Но максимум, на что они способны – это провести разведку боем, то есть вооруженная провокация на границе. На белорусской границе стоит до шести батальонных тактических групп, а российских войск там вообще нет", - сказал Жданов.

По мнению эксперта, сейчас вопрос повторной атаки оккупантов на Киев, Харьков, Сумы и Чернигов можно снять с повестки дня, но окончательно вычеркивать все же не стоит.

Как сообщал Главред, Олег Жданов заявил, что новое наступление российских оккупационных войск уже началось. Еще недели две наступление будет нарастать, а его кульминация будет до марта. По его словам, это максимум, который оккупанты смогут показать сегодня.

Также Жданов говорил, что оккупационным войскам России не удается захватить все районы Донецкой и Луганской областей и дойти до Днепра. У ВСУ хорошие шансы удержать свои позиции.

Кто такой Олег Жданов

Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт.

С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, где имеет более 700 тысяч подписчиков и 63 млн просмотров, пишет Википедия.

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