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Новое наступление Путина началось: к марту оккупанты будут на максимуме возможностей - Жданов

15 февраля 2023, 09:18
Российский диктатор Владимир Путин поставил задачу оккупантам достичь результатов до 21-22 февраля, заявил Олег Жданов.
Жданов, Путин
Жданов, Путин / скриншот

Новое наступление российских оккупационных войск уже началось и продлится оно до марта этого года.

Военный эксперт Олег Жданов в интервью Обозревателю отметил, что еще недели две наступление будет нарастать, а его кульминация будет до марта.

По его словам, это максимум, который оккупанты смогут показать сегодня.

видео дня

Жданов напомнил, что российский диктатор Владимир Путин поставил задачу оккупантам достичь результатов до 21-22 февраля, чтобы отчитаться об успехах на фронте федеральному собранию.

Кто такой Олег Жданов

Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт.

С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, где имеет более 700 тысяч подписчиков и 63 млн просмотров, пишет Википедия.

Так что, как считает эксперт, к этому сроку оккупанты будут наращивать усилия, на плато выйдут 23-24 февраля и к марту будут на максимуме возможностей.

"Дальше пойдет спад, но не раньше второй недели марта. А потом все будет зависеть от нас — насколько эффективно мы будем наносить врагу впечатлений. Но наращивать силы ему уже нечем", - пояснил Жданов.

По его словам, оккупанты сейчас перебрасывают дополнительные силы на Угледарское и Бахмутское направления.

Ситуация на Донбассе

Недавно заместитель Министра обороны Анна Маляр сообщила, что российские оккупационные войска усиливают давление на Бахмутском и Угледарском направлениях. Сейчас там продолжаются очень тяжелые бои. Она подчеркнула, что противник бросает в бой значительное количество личного состава, вооружения и военной техники, пытаясь прорвать нашу оборону, несет значительные потери, но не отказывается от своих планов.

По словам представителя Сил обороны на восточном направлении, полковника Сергея Череватого, за два месяца боев возле Бахмута Донецкой области русская армия потеряла столько же солдат, сколько в двух чеченских войнах.

По его словам, военно-политическое руководство РФ стремится любой ценой объявить о достижении "спецоперации" и захватить территорию Луганской и Донецкой областей. Чтобы продвигаться дальше на Славянск, Краматорск и Покровск, захватчикам важно прорвать украинскую оборону в районе Бахмута и Угледара.

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Автор: Сергей Кущ
война в Украине Олег Жданов
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