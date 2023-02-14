"Значительный объект войны": генерал Милли оценил вероятность наступления РФ на Киев

Киев – столица Украины и значительный объект войны, никогда нельзя сбрасывать со счетов угрозу наступления оккупантов России на город, считает Марк Милли.

Угрозы наземного наступления войск РФ на Киев на данный момент нет - Милли / Коллаж УНИАН, Минобороны РФ, скриншот YouTube

В настоящий момент в Вашингтоне не фиксируют признаков угрозы наступления оккупационной армии России на Киев. Однако столица является существенным объектом войны, поэтому никогда нельзя исключать возможности российских захватчиков атаковать город. Об этом заявил глава Объединенного комитета начальников Штабов США Марк Милли.

В ходе брифинга по итогам 9-го заседания Контактной группы помощи Украине в формате Рамштайн он рассказал о том, что сейчас, очевидно, есть угроза атак Киева с воздуха.

По словам генерала, на данный момент угрозы наступления на Киев не зафиксировано. Впрочем, столица является серьезным объектом войны, поэтому потенциальную угрозу атаки российских оккупантов никогда не нужно сбрасывать со счетов.

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"Что касается Киева, я не буду говорить, какие данные разведки у нас есть или нет. Я просто скажу, что прямо сейчас всегда есть потенциальная угроза, совершенно очевидно, что есть угрозы с воздуха, угрозы ракетных атак, Киев – столица, и это – значительный объект войны. Никогда не сбрасывайте со счетов возможности россиян атаковать Киев. Но прямо сейчас я не вижу никаких значительных этому признаков", - подчеркнул Марк Милли.

Угроза наступления войск России на Киев

Военный аналитик Агиль Рустамзаде ранее заявил, что наступление оккупационных войск РФ на Киев является маловероятным сценарием.

По его мнению, у врага нет для этого ни нужного количества артиллерии, ни живой силы.

Полковник ВСУ, военный эксперт Олег Жданов предположил, что войска России вряд ли пойдут на Киев.

Как полагает Жданов, Москва не собрала группировку, которую могла бы применить для реализации такого сценария.

Военнослужащий ВСУ Кирилл Сазонов считает, что Киев остается целью агрессора России. Однако вероятность атаки оккупантов на столицу снижается, поскольку украинская армия с 24 февраля прошлого года усилилась, а у россиян много новых солдат без боевого опыта.

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