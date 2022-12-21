Угроза масштабного наступления РФ с походом на Киев: эксперт оценил вероятность сценария

На войне против Украины Россия неоднократно действовала вопреки логике, но сейчас у нее серьезные проблемы с артиллерией, отметил Агиль Рустамзаде.

Россия не способна на проведение масштабных военных операций в Украине - Рустамзаде / Коллаж УНИАН, Генштаб ВСУ, Facebook А. Рустамзаде

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в своем интервью The Economist обозначил новое широкомасштабное наступление на Украину с риском захвата Киева лишь в качестве одного из сценариев. Однако такой вариант развития событий маловероятен, поскольку у России есть серьезные проблемы с артиллерией. Об этом заявил азербайджанский военный эксперт Агиль Рустамзаде.

В интервью Главреду он рассказал о том, что генерал Залужный, когда сказал о возможном новом широкомасштабном наступлении агрессора России в 2023 году, подразумевал лишь возможный сценарий.

По мнению эксперта, Москва вряд ли способна на атаку такого уровня, поскольку она столкнулась с серьезными проблемами с артиллерией.

"Российская Федерация, скорее всего, не сможет накопить достаточно ресурсов, чтобы пойти на реализацию таких задач. У России проблемы. Долгое время я говорил о проблемах России с артиллерией, и сейчас реально видно, что у армии нет достаточного ее количества. Откуда она найдет артиллерию на, условно говоря, 150 000 человек, которые формируются как ударная группировка? Просто военные всегда должны готовиться ко всему. Даже к маловероятным сценариям" – считает Рустамзаде.

Также он добавил, что вероятность большого наступления России из-за дефицита артиллерии остается низкой.

"Россия сделала много чего иррационального в этой войне. Действительно, такой сценарий существует. Но это сценарий низкой вероятности", – подчеркнул Агиль Рустамзаде.

Война России против Украины

Главнокомандующий армией Украины Валерий Залужный ранее в интервью The Economist рассказал о том, что страна-оккупант Россия в период с конца января, либо в марте, может пойти в новое наступление на территорию Украины.

По его словам, враг способен снова попытаться захватить Киев, атаковать на Донбассе и юге. Залужный призвал Запад предоставить украинским войскам больше оружия для реализации военных задач.

Президент Владимир Зеленский ожидает, что следующие полгода станут решающими для Украины. Зеленский призвал Запад оказать поддержку стране на четырех ключевых направлениях – в борьбе с ракетным террором РФ, в обеспечении стойкости государства зимой, в усилении военной помощи и продвижении дипломатической формулы мира.

Командующий Оперативным командованием Юг Андрей Ковальчук сказал, что ВСУ изучают сценарии возможного наступления России из Беларуси. Это может произойти в конце февраля или позже. Украинская армия готовится к отражению возможной атаки.

Смотрите интервью Главреду с военным экспертом Агилем Рустамзаде

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