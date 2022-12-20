После Нового года Россия будет готова отдать Крым, а война закончится осенью 2023-го – Рустамзаде

Украина во второй половине следующего года выйдет на границы 1991-го года, но к финалу войны могут привести различные сценарии, считает Агиль Рустамзаде.

Украина в 2023-м году будет готова к проведению крупных наступательных операций – Рустамзаде / Коллаж УНИАН, Facebook А. Рустамзаде

На фронтах войны России против Украины зимой ожидается активизация боевых действий. Пока погода не позволяет проводить крупных наступательных операций, Киев и Москва продолжают готовиться к новым противостояниям на поле боя. Силы обороны Украины ставят перед собой задачу освободить все оккупированные врагом территории и нуждаются в дополнительных поставках вооружений. Россия наносит ракетные удары по критической инфраструктуре Украины, пытаясь добиться уступок от Киева, и по-прежнему строит планы по захвату украинских земель.

В интервью Главреду азербайджанский военный эксперт, офицер запаса вооруженных сил Азербайджана Агиль Рустамзаде объяснил, почему Россия вряд ли способна еще раз пойти на Киев, рассказал, когда ВСУ смогут проводить масштабные наступательные операции, пояснил, почему Крым будет освободить легче, чем Донбасс и сделал прогноз о сроках выхода армии Украины на границы 1991 года.

Главком ВСУ Валерий Залужный в интервью The Economist заявил, что в период с конца января по март 2023-го года войска РФ могут пойти в масштабное наступление и рискнут захватить Киев. Как вы оцениваете угрозу? Может ли Москва пойти по сценарию 24 февраля или россияне способны атаковать только на одном из направлений?

Хочу начать с того, что у уважаемого генерала Залужного намного больше информации о ситуации. Учитывая уровень оперативного искусства этого человека и его возможности как полководца, у меня нет дополнений к заявлениям, которые он обозначил в этой статье.

Другое дело – генерал Залужный обозначил один из сценариев боевых действий. Мы знаем, что военная аналитика всегда предполагает возможное развитие нескольких сценариев. И этот сценарий вероятен.

Однако Российская Федерация, скорее всего, не сможет накопить достаточно ресурсов, чтобы пойти на реализацию таких задач. У России проблемы. Долгое время я говорил о проблемах России с артиллерией, и сейчас реально видно, что у армии нет достаточного ее количества. Откуда она найдет артиллерию на, условно говоря, 150 000 человек, которые формируются как ударная группировка?

Просто военные всегда должны готовиться ко всему. Даже к маловероятным сценариям.

В то же время мы же не можем исключать, что Россия пойдет ва-банк и начнет серьезное обострение на определенном направлении?

Россия сделала много чего иррационального в этой войне. Действительно, такой сценарий существует. Но это сценарий низкой вероятности.

Насколько я понимаю, сейчас войска России сосредоточатся на захвате Донбасса – на Бахмутском направлении, с целью продвижения к Славянску и Краматорску, верно?

Однозначно. В то время как на других направлениях их силы и ресурсы сосредоточены на обороне, в направлении Бахмута – а также на севере и юге Донбасса – россияне проводят мелкие наступательные операции.

Контроль над Бахмутом им нужен для выполнения двух задач – создать победный образ в своих медиа и сковать украинские войска, чтобы они не переходили в наступление. Они хотят, чтобы силы обороны Украины привлекли туда дополнительное количество войск, которые могли быть использованы для наступления на каком-либо другом участке фронта.

Как вы оцениваете перспективы наступления ВСУ в Луганской области? Глава ОВА Сергей Гайдай говорит о том, что украинские войска продвигаются на направлении Сватово-Кременная, однако движение идет медленно и сложно. Враг успел там серьезно укрепиться.

Я вообще с самого начала войны говорил, что Украина – это не Россия. Она не будет класть свой личный состав, солдат и офицеров, под огонь пулеметов. На протяжении всей войны мы видим, что Украина делает ставку на тактику вытеснения противника и не применяет тактику Второй мировой войны, когда пехота при поддержке огромного количества танков, не считаясь с жертвами, пытается преодолеть линию фронта.

В Донецкой и Луганской областях земля сейчас раскисла, что приводит к большим трудностям для ведения и обеспечения наступательных операций. Однако наступление идет, украинская армия малыми темпами вытесняет там противника.

Думаю, перспективы для наступления ВСУ в Луганской области есть, но речь идет скорее о мелкой наступательной операции. Выход украинской армии в этой области к Луганску и к границе с Российской Федерации, мало что даст украинским войскам. Поэтому я не считаю, что на Луганщине может произойти какое-либо широкомасштабное наступление. Но процесс планомерного выдавливания противника с украинской территории движется.

В Беларуси продолжают проводиться различные маневры. В Генштабе ВСУ допустили, что действия Минска могут указывать на подготовку страны к боевым действиям. Как вы считаете, есть ли вероятность прямого вступления Беларуси в войну России против Украины?

Беларусь не готова вступить войну – как политически, так и с точки зрения военной подготовки. Для того чтобы развернуть ведение боевых действий, нужно провести целый цикл мероприятий – увеличить боевую готовность, осуществить мобилизационные мероприятия. Всего этого на территории Беларуси мы не видим.

Да, в ходе войны они все время проводят учения в направлении границы с Украиной, происходят даже определенные действия провокационного характера. И в своей статье генерал Залужный указал Беларусь как место, откуда возможно наступление российских войск. На мой взгляд, маркером того, что с территории Беларуси может быть какая-то угроза, станет увеличение совместной военной группировки России и Беларуси до 100 000 человек. Когда они оттуда заходили, численность войск составляла примерно 100 тысяч человек – и у них ничего не получилось. Какой смысл снова заходить теми же силами? Чтобы снова зайти, им нужна группировка минимум 200-300 тысяч человек.

Я думаю, что говорить о возможности проведения наступательной операции можно будет только тогда, когда там наберется группировка в 100 тысяч военных. А пока речь идет о психологических операциях против Украины.

Западная пресса (Forbes, The New York Times) пишет о том, что следующим направлением контрнаступления ВСУ может стать Запорожская область с целью освобождения Мелитополя, который называют "дорогой в Крым". Как вы оцениваете перспективу выхода ВСУ вплотную к Крымскому полуострову?

Вы знаете, для проведения широкомасштабной операции оперативного уровня нужно задействовать где-то от 5 до 10 бригад – около 20-30 тысяч человек. Группировка войск должна выполнять боевые задачи в течение месяца с нужным количеством всевозможных видов боеприпасов, объемами топлива, обеспечением. Украина пока не располагает такими ресурсами. Поэтому я считаю, что в течение одного-двух месяцев проведение украинскими вооруженными силами широкомасштабной наступательной операции является сценарием низкой вероятности.

Однако к Новому году и уже после Нового года, когда земля укрепится, Украина силами 3-5 бригад может реализовывать масштабные наступательные операции сроком на 1-2 недели на каком-либо операционном направлении.

Вряд ли будет большое наступление сразу с выходом к Крыму – это, условно говоря, нереально. Но Украина действительно может выполнять наступательные операции на каком-либо участке фронта силами от 3 до 5 бригад.

Генштаб ВСУ в своей сводке сообщил, что войска РФ отводят часть войск из Каховки и Новой Каховки в населенный пункт Нижние Серогозы на левом берегу Херсонщины. Насколько я понимаю, в этом районе идет трасса на Мелитополь. Как вы считаете – чем продиктованы действия россиян? Они укрепляются, готовятся к боям или это какой-то маневр по "замыливанию глаз"?

Во время войны идет информационная война. Враг ведь тоже проводит какие-то мероприятия, чтобы запутать вас. Я не думаю, что российская армия сейчас вынашивает какие-либо планы относительно ухода с Новой Каховки. Вероятно, россияне остаются там под огнем артиллерии и могут отодвинуться на несколько километров назад, чтобы выйти из-под огня украинской артиллерии.

Россия переживает "болтанку" – ей нужен положительный медийный эффект. Вряд ли они сейчас будут готовы к новому негативу – еще одному медийному удару из-за того, что они сдали Новую Каховку без боя. Поэтому я считаю, что войска просто вышли из зоны обстрела украинской артиллерии.

Эксперты в Украине говорят, что Крым будет освободить легче, чем Донбасс, где более плотно расположена логистика войск РФ. В то же время на Западе сигнализируют об угрозе применения Россией тактического ядерного удара в случае освобождения Крыма военным путем. Согласны ли вы с тезисом, что Крымский полуостров будет проще вернуть, чем Донбасс?

Крым действительно будет легче освободить, чем Донбасс. Потому что со стороны Донбасса очень короткое плечо обеспечения – есть возможность обстреливать с территории России весь восточный периметр российско-украинской границы. Что касается Крыма, там однозначно проблема с логистикой, к тому же полуостров окружен морем.

Однозначно Крым будет легко брать, но дело в том, что должны созреть условия, чтобы армия Украина зашла в Крым. Коллективный Запад неспроста дозирует вам поставки оружия. Нужно, чтобы в российском обществе и руководстве появился эффект привыкания. Они постоянно привыкают к плохим новостям, после чего заход украинских войск в Крым покажется им не чем-то неординарным, а лишь звеном во всей цепочке событий. Я неоднократно подчеркивал, что украинская армия – применяя исключительно военный инструментарий – может потянуть войну с Россией только в течение 3-5-7 лет. Должны работать политические, экономические инструменты, а также психологическое и социальное давление на граждан Российской Федерации.

Приведу следующий пример. Если бы в начале первого этапа войны Запад завалил бы вас оружием и вы бросились бы зачищать Крым, война для России могла стать народной. И вы могли бы получить тактический ядерный удар и волны мобилизации. Но сейчас эта война среди россиян непопулярна, народ не хочет в ней участвовать. Сомневаюсь, что у политического руководства появится желание применить тактическое ядерное оружие.

Получается, если Украина освободит Крым военным путем, Россия с этим смирится?

Для России после Нового года и в конце февраля наступит реальность, когда ей будет не до потери Крыма. Будут совсем другие проблемы и заботы. Да, они спокойно переварят освобождение Крыма. Поэтому я и говорю, что нужно, чтобы работали все инструменты. Если удастся истощить все их запасы вооружений и очень сильно сжать экономические возможности, в феврале РФ погрузится в совершенно иную реальность.

Как может выглядеть эта реальность?

У армии России не будет артиллерии, снарядов, чтобы воевать на поле боя. Вот вам реальность, и она уже вырисовывается. Россияне на линии фронта в 1 000 километров нигде не могут вести наступательные действия. Ни на одном из направлений у них нет над вами огневого преимущества. К февралю ситуация будет еще хуже. В условиях, когда у армии нет боеприпасов для продолжения войны, в России будут готовы к потере Крыма и других оккупированных территорий.

А если кто-то попытается оказать России военную помощь?

России помогает Иран. Однако, скорее всего, получить серьезную помощь от кого-либо она уже не сможет. К примеру, оружие есть у стран Африки, которые живут в совсем другой политической парадигме. Они могут передать вооружения. Другое дело, что запасы российского оружия в мире уже истощены. Запасы советского и российского оружия, которых становится все меньше, уже искали Россия (для себя, - ред.) и британская разведка для Украины.

Россия может получить баллистические ракеты от Ирана. Ракеты могут быть применены, они доставят неудобства и проблемы в тылу. Я заявляю, что тактика генерала Дуэ – террор городов – нигде себя не оправдала, даже во времена Второй мировой войны. И чем больше бомб падало на голову гражданского населения, тем злее становились ее солдаты на земле.

Если военной целесообразности нет, для чего тогда это делается?

Вы знаете, военная целесообразность есть. Это уничтожение инфраструктуры для производства оружия, логистики. Сокрушение гражданской инфраструктуры – скорее всего, шаг психологического давления на руководство и население страны. Чтобы Украина согласилась на переговоры и пошла на уступки.

У вас в Украине сейчас две разные войны – война на поле боя и битва за инфраструктуру. Но война за инфраструктуру Россией уже проиграна – у Москвы нет такого количества ракет, чтобы одним залпом вывести из строя инфраструктуру Киева. Да, проблемы есть, но все восстанавливается.

Получается, Россия действует просто и примитивно по накатанной схеме?

Да, действительно. Скорее всего, это рассчитано на медийный эффект. Вот 16 декабря был нанесен очередной массированный ракетный удар по Украине. Но это не то количество ракет, не тот уровень огневого воздействия, который может привести к какому-либо результату. Люди уже к этому привыкли и запаслись необходимыми вещами, чтобы автономно существовать неделю или 10 дней. Эффекта от таких ударов все меньше, однако Россия продолжает их наносить.

На Западе и в Украине часто говорят, что 2023-й год будет решающим. Как вы считаете, война в 2023-м закончится или могут произойти какие-либо переломные события, в результате чего она затянется?

Признаюсь, я, бывало, ошибался со сроками. Когда вы владеете информацией относительно того, сколько ресурсов и боеприпасов есть у конкретной стороны, вы, исходя из потребления ресурсов и возможностей стороны проводить наступательные действия, можете определить сроки.

В случае с Украиной прогноз сделать очень сложно. Вы зависите от поставок западных партнеров. Запад за 1 месяц может увеличить количество ваших боеприпасов, например, на 20%. Но может и вообще ничего не дать, и тогда запасы, которые у вас есть, сократятся. Вот это очень сильно мешает прогнозу и аналитике боевых действий.

Однако я вижу перспективу и отношение к украинской войне. На мой взгляд, если поставки боеприпасов и систем высокоточного оружия в Украину увеличатся на 10-20%, а параллельно возможности России будут уменьшаться, Украина в перспективе лета-начала осени (в начале сентября) сможет выйти на свои границы 1991-го года.

Но к финалу войны могут привести разные сценарии. Есть такая вещь, как его величество случай, он может привести к финишу войны уже завтра. К примеру, человек сегодня плох – что-то случилось, и в России поменялась политическая парадигма, что привело к завершению войны. Или могут быть применены настолько дичайшие санкции, что экономика РФ просто рухнет в перспективе трех месяцев, а война завершится.

Война, скорее всего, закончится в 2023-м году – к осени, либо к концу 2023-го года. Но благодаря чему закончится война – победе Украины на фронте, смене политической парадигмы в России или ухудшению финансово-экономических возможностей – тут столько составляющих, что гарантировать высокую вероятность прогнозов очень трудно.