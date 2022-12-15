glavred
УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

"Россия готовит 200 тысяч новых солдат": Залужный заявил, что армия РФ снова пойдет на штурм Киева

15 декабря 2022, 15:27
Главнокомандующий выразил убеждение, что россияне, как и во время Второй мировой войны, где-то за Уралом готовят новые ресурсы.
'Россия готовит 200 тысяч новых солдат': Залужный заявил, что армия РФ снова пойдет на штурм Киева
Залужный заявил, что армия РФ снова пойдет на штурм Киева / УНИАН, Facebook.com / CinCAFU

Российские оккупационные войска готовят около 200 тысяч новых солдат, которые снова будут штурмовать Киев. Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в интервью The Economist.

"Российская мобилизация сработала. Это неправда, что их проблемы настолько ужасны, что эти люди не будут воевать. Они будут воевать. Царь говорит им идти воевать, и они идут воевать. Я изучал историю двух чеченских войн - все было так же. Возможно, они не так хорошо оснащены, но они все равно представляют для нас проблему. По нашим оценкам, у них есть резерв в 1,2-1,5 млн человек... Россияне готовят около 200 тыс. новых солдат. Я не сомневаюсь, что они снова пойдут на Киев", - заявил Залужный.

Главнокомандующий выразил убеждение, что россияне, как и во время Второй мировой войны, где-то за Уралом готовят новые ресурсы.

По его словам, армия РФ может возобновить наступление уже в январе 2023 года, но скорее всего весной. Залужный подчеркнул, что Россия начнет крупное наступление с Донбасса на востоке, с юга или даже из Беларуси.

"Мы сделали все расчеты — сколько нам нужно танков, артиллерии и так далее. Это то, на чем каждый должен сейчас сосредоточиться. Да простят меня солдаты в окопах, но сейчас важнее сосредоточиться на накоплении ресурсов для более длительных и тяжелых боев, которые могут начаться в следующем году", - резюмировал он.

Угроза повторного наступления РФ

Недавно министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что несмотря на поражения и огромное количество военных проблем, российские оккупационные войска надеются вернуться к наступательным операциям в начале следующего года.

Как отметил Кулеба, за почти 10 месяцев полномасштабного вторжения российская армия еще не полностью истощена. Именно поэтому захватчики могут возобновить большое наступление против Украины.

Глава МИД подчеркнул, что украинские власти делают все возможное, чтобы не допустить этого. Он также выразил убеждение, что Украина добьется успеха и россияне не смогут продвинуться вглубь нашей страны.

Об угрозе повторного наступления со стороны РФ говорил также советник Офиса президента Украины Алексей Арестович. "Я думаю, что они к февралю готовят достаточное количество подготовленных подразделений, укомплектованных до 100 процентов. Они готовятся перехватить инициативу на фронте, нанеся несколько серьезных ударов по нашим войскам. Получится ли у них это - неизвестно. Но планы именно такие", - сказал Арестович.

Вас может заинтересовать:

война в Украине Валерий Залужный война России и Украины
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

15:43

"Следующие полгода станут решающими для Украины": Зеленский сделал важное заявление

15:29

Рискуете остаться без ужина и без посуды: что нельзя ставить в духовку

15:27

"Россия готовит 200 тысяч новых солдат": Залужный заявил, что армия РФ снова пойдет на штурм КиеваВидео

15:19

"Обычный держиморда времен Петра I": Залужный на все корки распек оккупанта СуровикинаВидео

14:57

В Генштабе однозначно ответили насчет возможного "праздничного перемирия"Видео

Реклама
14:53

С Днем работников суда: яркие картинки и замечательные поздравления в стихах и прозеФото

14:45

Самая вкусная и очень быстрая пицца на сковороде за 5 минут: рецепт, от которого все без умаВидео

14:41

Потери РФ перевалили за 100 тысяч: у Зеленского назвали впечатляющую цифруВидео

14:33

"Выполняли работу лучше их": Гарри и Меган Маркл разругали Чарльза и королевскую семьюВидео

14:10

Европарламент признал Голодомор геноцидом украинского народаВидео

14:07

Военные предлагают обменять депутатов Южноукраинского горсовета, которые не захотели запретить ОПЗЖ, на пленных

13:56

Путин отказался играть в хоккей после слухов об операции - Daily Star

13:53

Гороскоп на завтра 16 декабря 2022: Рыбам – аферы и манипуляции, а Скорпионам – потери

13:43

Действия режима Лукашенко указывают на подготовку Беларуси к войне против Украины – ГенштабВидео

13:20

97% украинцев уверены, что Украина отобьет нападение России - опросВидео

13:17

Украина получит ЗРК "Patriot": эксперт рассказал, где будут стоять первые системыВидео

12:59

ВСУ пошли вперед и выбили оккупантов из-под Лимана: в Генштабе раскрыли деталиВидео

12:51

Страх высадки десанта ВСУ: оккупанты в Крыму роют окопы, траншеи и усиливают береговую линию – ГУРВидео

12:50

Собчак грозит суд: журналистка задолжала за ремонт в новом доме и не платит

12:32

"Как зомби лезут, не считают погибших": оккупанты пытаются растянуть фронт – ЕрмакВидео

Реклама
12:27

Западные партнеры сделали первый шаг к закрытию украинского неба - СвитанВидео

12:25

Дочь Заворотнюк сбежала из России в Дубай

12:23

От чего зависит победа ВСУ и что толкнет РФ на "жест доброй воли": прогноз Bloomberg

12:20

"Напируэтилась": Волочкова рухнула с кастрюль во время исполнения циркового номера

12:03

ВСУ держат под огнем логистику на левобережье Херсонщины, войска РФ паникуют – ОК ЮгВидео

11:55

5 дешевых способов спасти утюг от накипи и нагара

11:45

Заместитель Минцифры Выскуб: за реформой градостроительства будущее

11:29

Уничтожить "яблоко раздора": эксперт назвал главное условие завершения войныВидео

11:27

Близкий друг Олега Винника показал, как певец выглядит сейчас

11:20

Неизлечимо больной Брюс Уиллис переписал завещание: кто получит 250 миллионов наследства

11:07

В Конгресс США внесли резолюцию об исключении России из Совбеза ООН – Foreign PolicyВидео

10:54

"Погиб экс-президент Украины": пропагандисты РФ опозорились диким фейкомВидео

10:44

Ахеджакова поплатилась за осуждение войны и поддержку Украины

10:39

Военный эксперт пояснил, сможет ли система Patriot "пачками" сбивать иранские дроны

10:29

Омолаживающие стрижки для круглого лица 2023: 4 удачных варианта, которые реально стройнят

10:24

"Решающее преимущество" над РФ: Запад может вооружить Украину истребителями - СМИВидео

10:15

Штаб ССО получил мощный генератор от Олега Крота из TECHIIA

10:00

День Святого Николая 2023: что можно и нельзя дарить детям

09:53

Ротация войск и дополнительный призыв: у Зеленского объяснили ситуацию с мобилизацией в УкраинеВидео

09:52

"Узнаем до Нового года или после": эксперт оценил слухи о способном бить по Москве украинском оружииВидео

Реклама
09:49

США планируют предоставить Украине комплекты "умных" бомб - The Washington PostВидео

09:25

Олег Катков: Передача Украине ЗРК Patriot - предпосылка для появления истребителей НАТОВидео

09:17

НАТО и ЕС скоро призовут Кремль вывести армию из Украины – PoliticoВидео

09:10

От ВСУ не ушел: под Бахмутом ликвидировали вагнеровца-киллера "Колобка"

08:53

Боевой радиус дрона – 930 км: в Турции совершил первый полет ударный БПЛА Baykar KızılelmaВидео

08:45

Под Бахмутом грузинские бойцы ВСУ отправили "к Кобзону" целую группу "вагнеровцев"

08:42

Россия без Путина: элиты в РФ не выпускают диктатора к людям - военный ВСУВидео

08:33

Грядут уже не артиллерийские, а ракетные дуэлимнение

08:15

Гороскоп на сегодня 15 декабря: Ракам – беспокойство, Стрельцам – изменения и раздражение

08:06

Войска РФ провалились в Украине, поэтому Путин в бессилии боится выступать перед публикой – ISWВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыНовости телеграмНовости Харькова
Рецепты
Новый год 2023ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюда
Синоптик
Погода на неделюПогода зимаМагнитная буряПогода на выходныеПрогноз погоды
Праздники
Пасха 2023Троица 2023Календарь 2023Православный календарь 2023
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиНовогодний маникюр
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения дочериС днем рождения сына
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять