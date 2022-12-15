'Россия готовит 200 тысяч новых солдат': Залужный заявил, что армия РФ снова пойдет на штурм Киева

Главнокомандующий выразил убеждение, что россияне, как и во время Второй мировой войны, где-то за Уралом готовят новые ресурсы.

Залужный заявил, что армия РФ снова пойдет на штурм Киева / УНИАН, Facebook.com / CinCAFU

Российские оккупационные войска готовят около 200 тысяч новых солдат, которые снова будут штурмовать Киев. Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в интервью The Economist.

"Российская мобилизация сработала. Это неправда, что их проблемы настолько ужасны, что эти люди не будут воевать. Они будут воевать. Царь говорит им идти воевать, и они идут воевать. Я изучал историю двух чеченских войн - все было так же. Возможно, они не так хорошо оснащены, но они все равно представляют для нас проблему. По нашим оценкам, у них есть резерв в 1,2-1,5 млн человек... Россияне готовят около 200 тыс. новых солдат. Я не сомневаюсь, что они снова пойдут на Киев", - заявил Залужный.

Главнокомандующий выразил убеждение, что россияне, как и во время Второй мировой войны, где-то за Уралом готовят новые ресурсы.

По его словам, армия РФ может возобновить наступление уже в январе 2023 года, но скорее всего весной. Залужный подчеркнул, что Россия начнет крупное наступление с Донбасса на востоке, с юга или даже из Беларуси.

"Мы сделали все расчеты — сколько нам нужно танков, артиллерии и так далее. Это то, на чем каждый должен сейчас сосредоточиться. Да простят меня солдаты в окопах, но сейчас важнее сосредоточиться на накоплении ресурсов для более длительных и тяжелых боев, которые могут начаться в следующем году", - резюмировал он.

Угроза повторного наступления РФ

Недавно министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что несмотря на поражения и огромное количество военных проблем, российские оккупационные войска надеются вернуться к наступательным операциям в начале следующего года.

Как отметил Кулеба, за почти 10 месяцев полномасштабного вторжения российская армия еще не полностью истощена. Именно поэтому захватчики могут возобновить большое наступление против Украины.

Глава МИД подчеркнул, что украинские власти делают все возможное, чтобы не допустить этого. Он также выразил убеждение, что Украина добьется успеха и россияне не смогут продвинуться вглубь нашей страны.

Об угрозе повторного наступления со стороны РФ говорил также советник Офиса президента Украины Алексей Арестович. "Я думаю, что они к февралю готовят достаточное количество подготовленных подразделений, укомплектованных до 100 процентов. Они готовятся перехватить инициативу на фронте, нанеся несколько серьезных ударов по нашим войскам. Получится ли у них это - неизвестно. Но планы именно такие", - сказал Арестович.

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