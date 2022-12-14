"ВСУ будет сложно": РФ готовится к серьезной атаке уже в январе - Арестович

Российская армия будет пытаться перехватить инициативу на поле боя зимой. Поэтому бойцам ВСУ будет сложно. Об этом заявил советник Офиса президента Украины Алексей Арестович, сообщает УНИАН.
"Я думаю, что они к февралю готовят достаточное количество подготовленных подразделений, укомплектованных до 100 процентов. Они готовятся перехватить инициативу на фронте, нанеся несколько серьезных ударов по нашим войскам. Получится ли у них это - неизвестно. Но планы именно такие", - сказал Арестович.
Он добавил, что существует паника относительно вероятного наступления со стороны Беларуси. Сейчас на границе находится 12 батальонно-тактических групп.
"Многие люди бегают по кругу и кричат "проверка боевой готовности в Беларуси". Но бригада белорусского спецназа на границе насчитывает аж 12 БТГ. Они просто нас отвлекают", - сказал Арестович.
Советник ОПУ сообщил, что оккупанты надеются на то, что им удастся изменить ситуацию на фронте в январе благодаря тысячам заключенных.
"Они спустили на фронт десятки тысяч заключенных. Устроили санитарную чистку тюрем так сказать. В то же время зэки выиграли время, чтобы армия РФ подготовила новые резервные подразделения. Они там сейчас полны оптимизма и бодрости. Считают, что ситуация изменится в лучшую сторону в январе для них", - пояснил Арестович.
Война России против Украины
Недавно министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина вернет все свои территории, включая Крым и Донбасс. По его словам, часть территорий будет возвращена военным путем, а часть – дипломатическим. В то же время Кулеба отметил, что сейчас слишком рано делать какие-либо прогнозы относительно того, какие временно оккупированные регионы будут возвращены благодаря слаженным действиям ВСУ, а какие – за столом переговоров.
Ранее заместитель министра обороны Украины, генерал-майор в отставке Владимир Гаврилов заявил, что Вооруженные силы Украины могут зайти в Крым до конца декабря, а вся война с Россией закончится весной 2023 года. Как отметил Гаврилов, Украина никогда не перестанет биться до победы, несмотря на ядерную угрозу со стороны РФ.
В то же время директор Центра армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак считает, что после завершения горячей фазы войны противостояние российской армии будет продолжаться еще 10-15 лет. Он подчеркнул, что Украине нужно обеспечить надлежащий оборонный потенциал, чтобы не произошло второй попытки полномасштабного вторжения в Украину.
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