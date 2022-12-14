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"Финализация войны - весна-лето в следующем году": Подоляк сделал громкое заявление

14 декабря 2022, 13:09
Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк прогнозирует, что финализация украино-российской войны наступит весной-летом 2023 года.
Подоляк, ВСУ
Подоляк сделал громкое заявление насчет финала войны / коллаж фото УНИАН

Финальный этап украино-российской войны зависит от ряда факторов. Но если говорить о психологии и математике военных действий, то он может наступить весной или летом в 2023 году. Об этом в комментарии порталу РБК-Украина заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

"Это (окончание войны - Главред) зависит от многих факторов: математических, психологических, психоэмоциональных, внешнеполитических и внутриполитических, в том числе и в стране-агрессоре. Если все проанализировать, ресурсную истощенность РФ и постоянно увеличивающееся давление санкционное, и то, что они все больше становятся изгоями […] Второй ресурс - это дуболомство высшего политического руководства РФ, которое совершенно не понимает, что происходит, не видит других выходов, кроме как до конца сжечь свою страну, некомпетентное с точки зрения принятия антикризисных решений и четко доказавшее, что интеллектуально не может постичь современный мир как таковой. Между тем, если мы говорим о психологии и математике войны, то финализация войны - весна-лето в следующем году", − рассказал он.

Война России против Украины

Недавно министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина вернет все свои территории, включая Крым и Донбасс. По его словам, часть территорий будет возвращена военным путем, а часть – дипломатическим. В то же время Кулеба отметил, что сейчас слишком рано делать какие-либо прогнозы относительно того, какие временно оккупированные регионы будут возвращены благодаря слаженным действиям ВСУ, а какие – за столом переговоров.

Ранее заместитель министра обороны Украины, генерал-майор в отставке Владимир Гаврилов заявил, что Вооруженные силы Украины могут зайти в Крым до конца декабря, а вся война с Россией закончится весной 2023 года. Как отметил Гаврилов, Украина никогда не перестанет биться до победы, несмотря на ядерную угрозу со стороны РФ.

В то же время директор Центра армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак считает, что после завершения горячей фазы войны противостояние российской армии будет продолжаться еще 10-15 лет. Он подчеркнул, что Украине нужно обеспечить надлежащий оборонный потенциал, чтобы не произошло второй попытки полномасштабного вторжения в Украину.

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Михаил Подоляк Офис президента война России и Украины
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