glavred
УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

"Подойдем к Крыму": эксперт назвал территории, которые ВСУ освободят до конца года

7 декабря 2022, 01:00
В случае второго успешного удара по Керченскому мосту, группировка оккупантов на Херсонщине и в Крыму окажется фактически в оперативном "котле".
Украинские военные, ВСУ, Роман Свитан
Свитан спрогнозировал события на фронте зимой / 93-я ОМБр Холодный Яр, скриншот

Украинские защитники имеют стратегическое преимущество над российскими оккупационными войсками. До нового года ВСУ могут полностью освободить Запорожскую и Херсонскую области. Более того, уже в декабре наши воины могут начать освобождать Крым. Такое мнение высказал полковник запаса ВСУ, военный эксперт, летчик-инструктор Роман Свитан в комментарии 24 каналу.

Как отметил эксперт, в случае второго успешного удара по Керченскому мосту, группировки оккупантов на Херсонщине и в Крыму окажется фактически в оперативном "котле". Кроме этого, ВСУ сейчас могут бить по логистической цепочке оккупантов вблизи админграницы между Херсонщиной и Крымом.

"У нас очень хорошие стратегические позиции. Поэтому Запорожскую, Херсонскую и, возможно, Крым мы уже можем начать освобождать еще до нового года. По крайней мере можем в течение декабря подойти к Крыму - к одному из переходов к Арабатской стрелке, Чонгару или Перекопу", - заверил Свитан.

Он также заявил, что в дальнейшем ВСУ могут двигаться из-под Сватово в сторону Счастья, что поможет освободить север Луганщины с последующим выходом на Луганск. А дальше, как считает военный эксперт, нужно двигаться в сторону России.

Война России против Украины

Недавно заместитель министра обороны Украины, генерал-майор в отставке Владимир Гаврилов заявил, что Вооруженные силы Украины могут зайти в Крым до конца декабря, а вся война с Россией закончится весной 2023 года. Как отметил Гаврилов, Украина никогда не перестанет биться до победы, несмотря на ядерную угрозу со стороны РФ.

Позже глава Офиса президента Андрей Ермак прокомментировал слова заместителя министра обороны Украины Владимира Гаврилова. Он отметил, что война России против Украины вряд ли закончится весной в будущем году. По словам главы ОП, он не готов назвать точный день и время, когда Украина одержит победу над страной-агрессором Россией.

В то же время директор Центра армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак считает, что после завершения горячей фазы войны противостояние российской армии будет продолжаться еще 10-15 лет. Он подчеркнул, что Украине нужно обеспечить надлежащий оборонный потенциал, чтобы не произошло второй попытки полномасштабного вторжения в Украину.

Вас может заинтересовать:

война в Украине война России и Украины
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

01:00

"Подойдем к Крыму": эксперт назвал территории, которые ВСУ освободят до конца года

00:51

Приметы на 7 декабря: какие 5 вещей нельзя делать в большой праздник, чтобы беду не привлечьВидео

00:05

"Может быть эскалация": разъяренный Путин может нанести удар после взрывов на аэродромах - CNNВидео

06 декабря, вторник
23:45

"Работает вражеская артиллерия": Жданов заявил о колоссальных потерях Украины под БахмутомВидео

23:40

"Бавовна" на аэродроме в Курске: черный дым было видно даже со спутникаВидео

Реклама
23:25

Как не выглядеть "теткой" после 40 лет: 9 модных правил, о которых лучше забыть

23:18

Проживет даже с истеричкой: имена самых терпеливых мужчин, которые влюбляются до умопомраченияВидео

22:49

Приметы на 8 декабря: какие 3 вещи нужно успеть сделать, чтобы удача липла всегдаВидео

22:30

Германия наотрез отказалась передавать ЗРК Patriot Украине

22:05

Гороскоп на завтра 7 декабря 2022: Близнецам – травмы, Львам – деньги, а Рыбам – нервы

21:56

Россияне могут рассредоточить свои бомбардировщики после взрывов на аэродромах - Reuters

21:41

Обезьяна стянула тесный топ с огромного декольте бывшей "Мисс Перу"Видео

21:32

Продажный патриотизм: российские звезды-пропагандисты не заплатили миллионы рублей налогов

21:22

"Содержала любовников": Соседов снова позавидовал Пугачевой

21:21

"Надо правильно организовать": Путина и его режим можно уничтожить, но есть лишь 1 способ - ЯковенкоВидео

20:47

У Зеленского резко прошлись по результатам "спецоперации" РФ

20:33

Тяжелобольная Екатерина Тышкевич рассказала о разговоре с провидцем о судьбе Украины

20:07

"Повисло на соплях": Арестович о жалкой судьбе Крымского мостаВидео

19:58

Унитаз будет сверкать и вечно пахнуть: как почистить туалет газировкой и зубной пастойВидео

19:56

"Надо чаще говорить": политолог объяснил, зачем Шольцу поддерживать связь с ПутинымВидео

Реклама
19:53

"Каждый из нас имеет свою личную историю": Катя Осадчая показала редкое фото с родителями

19:46

"Если проживем зиму": украинцам дали пугающий прогноз новых отключений электроэнергииВидео

19:32

На Донбассе оккупанты казнили сбежавших с позиций зеков-дезертировВидео

19:18

Как полезные идиоты помогают Путину в Украинемнение

19:06

"Человек паук, гадит": Лолиту в обтягивающем подняли на смех

19:05

"Мы не можем": Грузия наотрез отказалась предоставлять Украине военную помощьВидео

18:57

Когда уже все надоело: 5 хитростей, которые сделают дом уютней

18:56

"Гарантии безопасности" для РФ: у Зеленского жестко ответили на странное предложение МакронаВидео

18:48

Как и где встречать Новый год 2023: важные рекомендации, которые помогут привлечь удачу и успехВидео

18:43

"Зеленого света" не было: Венгрия заблокировала выделение Украине 18 млрд евро в 2023 году

18:34

Больного Лепса отправляют к психиатру после неадекватной выходки

18:30

Пропагандисты выдвинули Галкину обвинение: Пугачева с семьей получили гражданство Израиля незаконно

18:26

Взрывы на авиабазах РФ: появились спутниковые фото после удара беспилотникаВидео

18:25

Подарки и стол должны быть круглыми: астролог рассказал, в какой обстановке правильно встречать год КроликаВидео

18:21

Самый красивый красный новогодний маникюр 2023, который заставит поверить в чудоФото

18:02

"В РФ об этом уже знают": Буданов заявил, что россиян начали готовить к неизбежному поражению в войнеВидео

17:54

Украина может достать до Москвы: в РФ боятся новых ударов БПЛА – The GuardianВидео

17:49

Мадонна засветилась в обнимку с российской оппозиционеркой в футболке с русскими матами

17:18

Как избавиться от неприятного запаха из пылесоса: 7 простых способов, чтобы забыть о проблеме навсегда

17:13

Православный календарь на декабрь 2022: когда отмечать Рождество и Николая

Реклама
17:11

В Донецке погибли судья-предатель и "депутат ДНР": что известно об уничтоженных коллаборантахВидео

17:03

В МВД рассказали, будут ли украинцам вручать повестки на блокпостах

16:59

Выдавленные складки на спине: Успенская пытается перещеголять свою дочь в привлекательности

16:54

"Это вынужденный шаг": в "Укрэнерго" указали срок, когда восстановят сеть после атаки РФ 5 декабряВидео

16:53

Профукали пенсии двух млн россиян: стало известно, сколько РФ спустила на вчерашний обстрел УкраиныВидео

16:40

К каждой бочке пропагандистская затычка: Симоньян влезла в скандал с Лаймой Вайкуле

16:40

В разведке назвали сроки старта новой масштабной волны мобилизации в РФВидео

16:38

"Сыну желали взорваться на мине": Ефросинина рассказала о хейте из-за языкового скандалаВидео

16:26

О химчистке и дорогих средствах можно забыть: 3 дешевые способа вывести пятна

16:15

РФ потеряла 2 самолета Ту-95МС из 20 работающих во время удара по аэродрому "Энгельс" – Defense ExpressВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыНовости телеграм
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Праздники
Пасха 2023Троица 2023Выходные в ноябреКалендарь 2023Православный календарь 2023
Персоны
Путин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег ЖдановВладимир Зеленский
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиНовогодний маникюр
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюНоволуние в октябреГороскоп на ноябрьГороскоп на неделю
Синоптик
Прогноз погодыПогода на неделюПогода на ноябрьПогода зимаМагнитная буряПогода на выходные
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять