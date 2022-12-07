"Подойдем к Крыму": эксперт назвал территории, которые ВСУ освободят до конца года

В случае второго успешного удара по Керченскому мосту, группировка оккупантов на Херсонщине и в Крыму окажется фактически в оперативном "котле".

Свитан спрогнозировал события на фронте зимой / 93-я ОМБр Холодный Яр, скриншот

Украинские защитники имеют стратегическое преимущество над российскими оккупационными войсками. До нового года ВСУ могут полностью освободить Запорожскую и Херсонскую области. Более того, уже в декабре наши воины могут начать освобождать Крым. Такое мнение высказал полковник запаса ВСУ, военный эксперт, летчик-инструктор Роман Свитан в комментарии 24 каналу.

Как отметил эксперт, в случае второго успешного удара по Керченскому мосту, группировки оккупантов на Херсонщине и в Крыму окажется фактически в оперативном "котле". Кроме этого, ВСУ сейчас могут бить по логистической цепочке оккупантов вблизи админграницы между Херсонщиной и Крымом.

"У нас очень хорошие стратегические позиции. Поэтому Запорожскую, Херсонскую и, возможно, Крым мы уже можем начать освобождать еще до нового года. По крайней мере можем в течение декабря подойти к Крыму - к одному из переходов к Арабатской стрелке, Чонгару или Перекопу", - заверил Свитан.

Он также заявил, что в дальнейшем ВСУ могут двигаться из-под Сватово в сторону Счастья, что поможет освободить север Луганщины с последующим выходом на Луганск. А дальше, как считает военный эксперт, нужно двигаться в сторону России.

Война России против Украины

Недавно заместитель министра обороны Украины, генерал-майор в отставке Владимир Гаврилов заявил, что Вооруженные силы Украины могут зайти в Крым до конца декабря, а вся война с Россией закончится весной 2023 года. Как отметил Гаврилов, Украина никогда не перестанет биться до победы, несмотря на ядерную угрозу со стороны РФ.

Позже глава Офиса президента Андрей Ермак прокомментировал слова заместителя министра обороны Украины Владимира Гаврилова. Он отметил, что война России против Украины вряд ли закончится весной в будущем году. По словам главы ОП, он не готов назвать точный день и время, когда Украина одержит победу над страной-агрессором Россией.

В то же время директор Центра армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак считает, что после завершения горячей фазы войны противостояние российской армии будет продолжаться еще 10-15 лет. Он подчеркнул, что Украине нужно обеспечить надлежащий оборонный потенциал, чтобы не произошло второй попытки полномасштабного вторжения в Украину.

Вас может заинтересовать: