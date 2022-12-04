'Под прицелом – мирные украинцы': глава Пентагона разнес РФ из-за войны в Украине

Остин подчеркнул, что российские войска убили тысячи украинских граждан / Reuters

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Россия с намеренной жестокостью целится в мирных украинцев и гражданскую инфраструктуру Украины. Об этом Остин заявил, выступая на Форуме национальной обороны им. Рейгана в Сими-Вэлли, штат Калифорния.

"Россия с преднамеренной жестокостью ставит под прицел гражданское население и гражданскую инфраструктуру. Российские войска убили тысячи украинских граждан. Российские атаки привели к гибели детей, разрушению школ и разгрома больниц", - подчеркнул Остин.

Как отметил глава Пентагона, соседние с РФ страны смотрят на такую имперскую агрессию с растущей тревогой.

Он также заявил, что полномасштабное российское вторжение в Украину дало возможность показать истинное лицо РФ, которая ведет тираническую и смертельную войну, которой никто не хотел бы пережить.

Война России против Украины

Недавно министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что нападения РФ на критически важную инфраструктуру Украины являются признаком отчаяния российского диктатора Владимира Путина.

Как отметил Уоллес, Путин нацелился на энергосеть Украины и другую гражданскую инфраструктуру, чтобы замаскировать свои военные неудачи. Он призвал украинцев "держать импульс, чтобы продолжать толкать Россию назад".

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что действия российских войск делают идею любых мирных переговоров с РФ просто абсурдной. Он подчеркнул, что подобные упреки Кремль использует как дымовой занавес для продолжения атак.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украина никогда не пойдет на капитуляцию в обмен на свет. Именно поэтому наше государство будет и дальше убеждать западных партнеров в необходимости поставок вооружения, которое бы защитило нас от российского террора.

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