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"Путин в отчаянии": Уоллес разнес жалкие нападения РФ на критическую инфраструктуру Украины

26 ноября 2022, 01:15

Британский министр обороны подчеркнул, что нападения на гражданскую инфраструктуру являются незаконными согласно международному праву.

'Путин в отчаянии': Уоллес разнес жалкие нападения РФ на критическую инфраструктуру Украины
Уоллес призвал украинцев "держать импульс" / gov.uk/government

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что нападения РФ на критически важную инфраструктуру Украины являются признаком отчаяния российского диктатора Владимира Путина. Об этом пишет The Guardian.

Как отметил Уоллес, Путин нацелился на энергосеть Украины и другую гражданскую инфраструктуру, чтобы замаскировать свои военные неудачи. Он призвал украинцев "держать импульс, чтобы продолжать толкать Россию назад".

"На гражданском фронте они должны защищать национальную инфраструктуру, на которую Путин намеренно ориентируется в надежде, что он разрушит их экономику, а это значит, что им будет очень тяжело зимой", - сказал он.

Британский министр обороны подчеркнул, что нападения на гражданскую инфраструктуру являются незаконными в соответствии с международным правом, и добавил, что Великобритания "не позволит такому виду запугивания и жестокости достичь успеха".

В то же время Уоллес отметил, что Путина нельзя недооценивать, несмотря на недавние неудачи, такие как отступление из Херсона и увольнение ряда российских командующих.

"Россия - это страна, которой сейчас безразлично на собственный народ и на то, каких молодых парней она посылает на смерть, и она будет продолжать толкать этих людей дальше на войну", - добавил он.

Ракетный удар по Украине 23 ноября

23 ноября Россия начала массированную ракетную атаку на Украину. На Днепропетровщине, Киевщине, Полтавщине сработала ПВО, в Киеве, Киевской и Винницкой области есть прилеты.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что 23 ноября российские оккупанты выпустили по Киеву 31 ракету. Украинским защитникам удалось сбить 21 ракету, однако несколько объектов критической инфраструктуры пострадали. В городе пропал свет, интернет, мобильная связь.

По состоянию на утро 25 ноября половина жилого фонда Киева оставалась на аварийных отключениях света. В течение дня энергетики планировали подключать электричество для всех потребителей поочередно - на 3 часа.

Кроме того, в Киеве полностью восстановлено водоснабжение. Однако, у некоторых потребителей все еще может наблюдаться пониженное давление воды. Также продолжается восстановление теплоснабжения. Треть домов Киева уже с теплом.

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