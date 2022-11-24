"Запустят около 100 ракет": Жданов рассказал, когда ждать нового удара по Украине

Сейчас Россия отказалась от регулярных ракетных обстрелов / Главред, УНИАН

Российские оккупационные войска продолжат атаковать критическую инфраструктуру Украины. Военный эксперт Олег Жданов поделился прогнозом, когда ждать следующего удара после атаки 23 ноября.

Об этом Жданов рассказал на своем YouTube-канале.

По его словам, сейчас Россия отказалась от регулярных ракетных обстрелов с небольшим количеством ракет. В то же время оккупанты начали массированно атаковать украинские города, но реже. Это произошло в связи с тем, что у россиян – дефицит ракет.

"Сосредоточение ракет для массированного удара говорит о том, что этих ракет осталось довольно немного. Их свозят, скорее всего, со всех уголков России. Их собирают на всех складах. Именно с этим связано то, что они накапливают определенное количество ракет, а затем наносят удар, снова накапливают и через некоторое время наносят новый удар", - сказал эксперт.

Жданов считает, что удар 23 ноября является этому подтверждением, ведь предыдущая атака была 15 ноября.

"Прошла почти неделя и за это время они насобирали необходимое количество ракет. Ракет явно не хватает. Например, такую ракету, как Х-22, нужно не только привезти, но и заправить высокотоксичным ракетным топливом. Это сложная химическая операция. И их нужно быстро отстрелять, потому что они долго не могут быть заправленными. Или нужно делать еще более сложную процедуру по сливу топлива", - сказал он.

Также Жданов поделился прогнозом, когда может быть следующий массированный ракетный удар РФ.

"11 октября – 15 ноября: более месяца понадобилось РФ для того, чтобы накопить 120 ракет. 15 ноября – 23 ноября: неделя понадобилась РФ. Поэтому за четыре недели они могут накопить 100 ракет. Но это лишь предположение", - подытожил эксперт.

Ракетный удар по Украине 23 ноября

23 ноября Россия начала массированную ракетную атаку на Украину. На Днепропетровщине, Киевщине, Полтавщине сработала ПВО, в Киеве, Киевской и Винницкой области есть прилеты.

В результате массированного ракетного удара РФ в Киеве три человека погибли и шесть пострадали.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что 23 ноября российские оккупанты выпустили по Киеву 31 ракету. Украинским защитникам удалось сбить 21 ракету, однако несколько объектов критической инфраструктуры пострадали. В городе пропал свет, интернет, мобильная связь.

Заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко заявил, что после массированной российской атаки на украинскую инфраструктуру, что привело к полному обесточиванию большей части областей страны, 16 регионов снова были заживлены на утро четверга.

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