"Запустят около 100 ракет": Жданов рассказал, когда ждать нового удара по Украине

Сейчас РФ отказалась от регулярных ракетных обстрелов с небольшим количеством ракет в пользу массированных, но более редких атак.
Российские оккупационные войска продолжат атаковать критическую инфраструктуру Украины. Военный эксперт Олег Жданов поделился прогнозом, когда ждать следующего удара после атаки 23 ноября.
Об этом Жданов рассказал на своем YouTube-канале.
По его словам, сейчас Россия отказалась от регулярных ракетных обстрелов с небольшим количеством ракет. В то же время оккупанты начали массированно атаковать украинские города, но реже. Это произошло в связи с тем, что у россиян – дефицит ракет.
"Сосредоточение ракет для массированного удара говорит о том, что этих ракет осталось довольно немного. Их свозят, скорее всего, со всех уголков России. Их собирают на всех складах. Именно с этим связано то, что они накапливают определенное количество ракет, а затем наносят удар, снова накапливают и через некоторое время наносят новый удар", - сказал эксперт.
Жданов считает, что удар 23 ноября является этому подтверждением, ведь предыдущая атака была 15 ноября.
"Прошла почти неделя и за это время они насобирали необходимое количество ракет. Ракет явно не хватает. Например, такую ракету, как Х-22, нужно не только привезти, но и заправить высокотоксичным ракетным топливом. Это сложная химическая операция. И их нужно быстро отстрелять, потому что они долго не могут быть заправленными. Или нужно делать еще более сложную процедуру по сливу топлива", - сказал он.
Также Жданов поделился прогнозом, когда может быть следующий массированный ракетный удар РФ.
"11 октября – 15 ноября: более месяца понадобилось РФ для того, чтобы накопить 120 ракет. 15 ноября – 23 ноября: неделя понадобилась РФ. Поэтому за четыре недели они могут накопить 100 ракет. Но это лишь предположение", - подытожил эксперт.
Ракетный удар по Украине 23 ноября
23 ноября Россия начала массированную ракетную атаку на Украину. На Днепропетровщине, Киевщине, Полтавщине сработала ПВО, в Киеве, Киевской и Винницкой области есть прилеты.
В результате массированного ракетного удара РФ в Киеве три человека погибли и шесть пострадали.
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что 23 ноября российские оккупанты выпустили по Киеву 31 ракету. Украинским защитникам удалось сбить 21 ракету, однако несколько объектов критической инфраструктуры пострадали. В городе пропал свет, интернет, мобильная связь.
Заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко заявил, что после массированной российской атаки на украинскую инфраструктуру, что привело к полному обесточиванию большей части областей страны, 16 регионов снова были заживлены на утро четверга.
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