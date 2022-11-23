В Украине объявлена масштабная воздушная тревога 23 ноября / Фото УНИАН, alerts.in.ua

В среду, 23 ноября в Украине объявлена воздушная тревога. "Красная" вся страна за исключением аннексированного Крыма. Сообщается о масштабном запуске ракет в сторону Украины.

Россияне устроили ракетную атаку на Украину на фоне того, что сегодня Европейский парламент принял резолюцию, в которой Российская Федерация признается государством - спонсором терроризма. За соответствующий документ отдали свои голоса 575 европейских парламентариев. Против были 8, а 24 воздержались.

Глава Офиса президента прокомментировал ракетную атаку по Украине.

"Террористы сразу подтверждают, что они террористы – запускают ракеты. Наивные неудачники", - написал он в Telegram.

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил о большом количестве ракет.

"Ракет много. С юга и с востока. Работает ПВО", - написал он в Telegram.

Что известно о ситуации в областях:

Днепр - работает ПВО;

Одесская область - работает ПВО;

Запорожская область – взрывы;

Житомирская область - взрывы;

Николаевская область - взрывы.

В Киеве прогремели мощные взрывы

Новость дополняется...