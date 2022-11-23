Во всех областях Украины кроме аннексированного Крыма в среду объявили воздушную тревогу. Украинцев предупреждают о ракетной угрозе.
В среду, 23 ноября в Украине объявлена воздушная тревога. "Красная" вся страна за исключением аннексированного Крыма. Сообщается о масштабном запуске ракет в сторону Украины.
Россияне устроили ракетную атаку на Украину на фоне того, что сегодня Европейский парламент принял резолюцию, в которой Российская Федерация признается государством - спонсором терроризма. За соответствующий документ отдали свои голоса 575 европейских парламентариев. Против были 8, а 24 воздержались.
Глава Офиса президента прокомментировал ракетную атаку по Украине.
"Террористы сразу подтверждают, что они террористы – запускают ракеты. Наивные неудачники", - написал он в Telegram.
Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил о большом количестве ракет.
"Ракет много. С юга и с востока. Работает ПВО", - написал он в Telegram.
Что известно о ситуации в областях:
- Днепр - работает ПВО;
- Одесская область - работает ПВО;
- Запорожская область – взрывы;
- Житомирская область - взрывы;
- Николаевская область - взрывы.
В Киеве прогремели мощные взрывы
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