На Запорожье оккупанты ударили ракетами по родильному отделению, погиб младенец

Прошлой ночью российские захватчики ракетами ударили по родильному отделению Вольнянской больницы в Запорожской области.
В ночь на 23 ноября российские оккупанты ракетами ударили по родильному отделению Вольнянской больницы в Запорожской области. В результате обстрела погиб младенец. Об этом сообщил в Telegram глава Запорожской ОВА Александр Старух
"Ночью российские уроды обстреляли огромными ракетами маленькое родильное отделение Вольнянской больницы. Горе переполняет наши сердца – убит младенец, который только что появился на белый свет", - говорится в сообщении.
По словам Старуха, на месте "прилета" работают спасатели.
Позже замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко рассказал подробности удара по Вольнянску Запорожской области.
"Ночью оккупанты ударили ракетами С-300 по родильному отделению местной больницы. Погиб мальчик, родившийся 2 дня назад. Мать осталась жива", - написал он в Telegram.
2 человека пострадало, оба - врачи. Один врач в тяжелом состоянии.
Работы по разбору завалов продолжаются.
Как сообщал Главред, 17 ноября в Украине была объявлена масштабная воздушная тревога. В нескольких областях прогремели взрывы. По предварительным данным, оккупанты запустили по Украине не только ракеты, но и иранские дроны-камикадзе.
По данным СМИ, в РФ существенно сократился запас крылатых ракет после массированных обстрелов мирных городов и гражданской инфраструктуры Украины. После того как на прошлой неделе РФ нанесла очередной ракетный удар по мирным украинцам, российского ракетного потенциала хватит не более чем еще на 3 массированные атаки.
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