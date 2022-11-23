На Запорожье оккупанты ударили ракетами по родильному отделению, погиб младенец

Волньнянская больница попала под обстрел / Фото t.me/starukhofficial

В ночь на 23 ноября российские оккупанты ракетами ударили по родильному отделению Вольнянской больницы в Запорожской области. В результате обстрела погиб младенец. Об этом сообщил в Telegram глава Запорожской ОВА Александр Старух

"Ночью российские уроды обстреляли огромными ракетами маленькое родильное отделение Вольнянской больницы. Горе переполняет наши сердца – убит младенец, который только что появился на белый свет", - говорится в сообщении.

По словам Старуха, на месте "прилета" работают спасатели.

Фото t.me/starukhofficial

Фото t.me/starukhofficial

Позже замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко рассказал подробности удара по Вольнянску Запорожской области.

"Ночью оккупанты ударили ракетами С-300 по родильному отделению местной больницы. Погиб мальчик, родившийся 2 дня назад. Мать осталась жива", - написал он в Telegram.

2 человека пострадало, оба - врачи. Один врач в тяжелом состоянии.

Работы по разбору завалов продолжаются.

Как сообщал Главред, 17 ноября в Украине была объявлена масштабная воздушная тревога. В нескольких областях прогремели взрывы. По предварительным данным, оккупанты запустили по Украине не только ракеты, но и иранские дроны-камикадзе.

По данным СМИ, в РФ существенно сократился запас крылатых ракет после массированных обстрелов мирных городов и гражданской инфраструктуры Украины. После того как на прошлой неделе РФ нанесла очередной ракетный удар по мирным украинцам, российского ракетного потенциала хватит не более чем еще на 3 массированные атаки.

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