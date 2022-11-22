Ракеты на исходе: потенциала РФ осталось на 3 массированные атаки - СМИ

В РФ заканчиваются запасы крылатых ракет / vpk.name

В РФ существенно сократился запас крылатых ракет после массированных обстрелов мирных городов и гражданской инфраструктуры Украины.

После того как на прошлой неделе РФ нанесла очередной ракетный удар по мирным украинцам, российского ракетного потенциала хватит не более чем еще на 3 массированные атаки. Об этом идет речь в материале УП со ссылкой на данные высокопоставленных источников в силовом блоке.

"Как убеждают "УП" высокопоставленные источники в силовом блоке, по состоянию на середину ноября ракетного потенциала РФ хватало еще максимум на три массированные атаки, подобных 15 ноября", — отмечают авторы статьи

Вместе с тем журналисты обращают внимание на то, что для восстановления ракетного запаса России нужно от 14 до 16 месяцев, ведь на сегодня оккупанты используют остатки стратегических ракетных запасов, быстро восстановить которые собственным производством не способны.

"Российская армия уже вынуждена доставать ракеты из ядерных запасов, просто скручивая ядерные боеголовки", — утверждают авторы публикации.

Ракетный потенциал РФ: данные Минобороны

В то же время министр обороны Алексей Резников обнародовал данные использования российскими захватчиками ракет различных типов.

"Четыре врага российского ракетного арсенала: блестящие украинские силы ПВО; нелепые российские ракетные войска; санкции; время. Давайте демилитаризуем террористическое государство, чтобы жить в мире!", — подчеркнул министр обороны.

/ @oleksiireznikov

Поставки иранского вооружения РФ

Напомним, ранее разразился скандал из-за поставок иранского вооружения РФ. Советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что против иранского режима, поставляющего оружие РФ, которое убивает мирных украинцев, необходимо действовать более жестко.

"Мне кажется, что необходимо не просто санкции, или эмбарго вводить, мне кажется, что можно было бы наносить конкретные удары по производству дронов и баллистических ракет и т.д. Не может такое государство безнаказанно это делать дальше", — отметил он.

Представитель ОП уверен в том, что Украина доведет до конца отношения с Ираном и в будущем будет более правильно строить отношения с подобными странами.

Ранее министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир-Абдоллахиян признал поставки дронов России. По его словам, это было еще до начала полномасштабной российско-украинской войны и в небольших количествах

"О беспилотниках – это правда. Мы предоставили России небольшое количество беспилотников за несколько месяцев до войны в Украине", — передает словам чиновника IRNA.

По его словам, Иран попросил у министра иностранных дел Дмитрия Кулебы доказательства того, что Россия использует иранские дроны против Украины.

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