Наказание за поставки РФ: у Зеленского предложили ударить по заводам дронов в Иране

Михаил Подоляк прокомментировал поставки Ираном дронов РФ / УНИАН/Wikipedia

Против иранского режима, поставляющего оружие РФ, которое убивает мирных украинцев, необходимо действовать более жестко, заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

"Мне кажется, что необходимо не просто санкции, или эмбарго вводить, мне кажется, что можно было бы наносить конкретные удары по производству дронов и баллистических ракет и т.д. Не может такое государство безнаказанно это делать дальше", — отметил он в эфире телемарафона.

Представитель ОП уверен в том, что Украина доведет до конца отношения с Ираном и в будущем будет более правильно строить отношения с подобными странами.

"Несколько странно выглядит это признание передачи России дронов. То есть они передали перед войной более тысячи дронов, которые начали использовать только после того, как россияне проиграли практически войну на поле боя. То есть вместо того, чтобы уничтожать нашу критическую инфраструктуру, они 8 месяцев лежали на складах?", — добавил Подоляк.

Ранее министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир-Абдоллахиян признал поставки дронов России. По его словам, это было еще до начала полномасштабной российско-украинской войны и в небольших количествах

"О беспилотниках – это правда. Мы предоставили России небольшое количество беспилотников за несколько месяцев до войны в Украине", — передает словам чиновника IRNA.

По его словам, Иран попросил у министра иностранных дел Дмитрия Кулебы доказательства того, что Россия использует иранские дроны против Украины.

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