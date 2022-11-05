УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Наказание за поставки РФ: у Зеленского предложили ударить по заводам дронов в Иране

5 ноября 2022, 20:14

Украина доведет до конца отношения с Ираном и в будущем будет более правильно строить отношения с подобными странами, уверен Михаил Подоляк.

Подоляк, бпла, дрон, Иран
Михаил Подоляк прокомментировал поставки Ираном дронов РФ / УНИАН/Wikipedia

Против иранского режима, поставляющего оружие РФ, которое убивает мирных украинцев, необходимо действовать более жестко, заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

"Мне кажется, что необходимо не просто санкции, или эмбарго вводить, мне кажется, что можно было бы наносить конкретные удары по производству дронов и баллистических ракет и т.д. Не может такое государство безнаказанно это делать дальше", — отметил он в эфире телемарафона.

Представитель ОП уверен в том, что Украина доведет до конца отношения с Ираном и в будущем будет более правильно строить отношения с подобными странами.

"Несколько странно выглядит это признание передачи России дронов. То есть они передали перед войной более тысячи дронов, которые начали использовать только после того, как россияне проиграли практически войну на поле боя. То есть вместо того, чтобы уничтожать нашу критическую инфраструктуру, они 8 месяцев лежали на складах?", — добавил Подоляк.

Ранее министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир-Абдоллахиян признал поставки дронов России. По его словам, это было еще до начала полномасштабной российско-украинской войны и в небольших количествах

"О беспилотниках – это правда. Мы предоставили России небольшое количество беспилотников за несколько месяцев до войны в Украине", — передает словам чиновника IRNA.

По его словам, Иран попросил у министра иностранных дел Дмитрия Кулебы доказательства того, что Россия использует иранские дроны против Украины.

Читайте еще:

Иран дроны Михаил Подоляк война России и Украины
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

20:27

В Англии Андрей Данилко продал авто Фредди Меркьюри за 11 млн гривен

20:14

Наказание за поставки РФ: у Зеленского предложили ударить по заводам дронов в ИранеВидео

20:10

Приметы на 7 ноября: какие 7 вещей запрещено делать в самый опасный день ноябряВидео

19:48

Защитница Мариуполя "Пташка" показала трогательное видео с возлюбленным, погибшим на войнеВидео

19:38

Ответ на террор РФ: Зеленский анонсировал хорошие новости насчет ПВО/ПРО для УкраиныВидео

Реклама
19:23

Виталий Козловский ответил, почему в хлам разругался с Игорем КондратюкомВидео

19:20

Что будет после полного распада Россиимнение

18:55

"Я к нему, как к ребенку относился": Лукашенко устроил комедию из-за санкций от ЗеленскогоВидео

18:50

Дмитриевская родительская суббота 2022: душевные поздравления и картинки

18:28

Оккупанты считают потери: ВСУ ударили по переправе у Антоновского моста и колонне РФВидео

18:26

В сражении за Украину погиб 40-летний доброволец из Австралии Тревор КьелдалВидео

17:58

Графики уже не актуальны: Левый берег Киева срочно отключают от электропитанияВидео

17:31

Зеленский поддержал идею о полном запрете работы российских артистовВидео

17:31

"Орбана вытащили из заднего места Путина": в Варшаве устроили яркий перформансВидео

17:18

Как номер квартиры влияет на судьбу и какой подходит именно вам

17:17

Успел повоевать аж 1,5 часа: российский оккупант установил "рекорд" в УкраинеВидео

16:59

Воевавший в Украине оккупант устроил пожар РФ: в ночном клубе погибли 13 человекВидео

16:41

Агрессоры "назначили" новым гауляйтером Мариуполя бывшего мэра-коррупционера Якутска и ИркутскаВидео

16:35

Имбирь не зря называют суперпродуктом: кому стоит есть чудо-коренеплод

16:32

Оккупанты готовят ловушку для ВСУ на Херсонщине: Гуменюк рассказала, что задумали россиянеВидео

Реклама
16:28

В Екатеринбурге партизаны подожгли цистерны с топливом, предназначенные для оккупантов РФВидео

16:12

Украину накроет сильный мороз: синоптики рассказали о мощной атаке холодаВидео

16:04

Ответ Путину на ядерные угрозы: крупнейшая атомная субмарина США вошла в Средиземное мореВидео

15:32

Королевский салат на Новый год 2023, от которого будут все в восторге: быстрый рецептВидео

15:22

ВСУ ликвидировали "вечно пьяного" оккупанта, который успел получить "награду" за убийства украинцев

15:13

"Украли все, что можно": оккупанты России драпанули со здания Херсонской ОГАВидео

14:49

Готовят решающую битву: астрологи назвали пиковый момент и бомбежку Украины - гороскопВидео

14:29

Украина готова к "переговорам" с РФ: Киев представят Abrams, Leopard, Marder, HIMARS – ПодолякВидео

13:48

В Украине объявили об аварийных отключениях света в 8 регионах страныВидео

13:33

На кладбище машин под Ирпенем нашли шесть осиротевших котятФото

13:19

Приметы на 6 ноября: всего одна вещь может привлечь деньги и богатство на весь годВидео

13:10

Показал женский половой орган: Басков публично оскорбил инвалидов

13:00

Гороскоп на завтра, 6 ноября 2022: Девам – важные встречи, Весам – авантюры, Скорпионам – зависть

12:33

Данилов разнес бредни Симоньян: Россия погрузится в мрак, хаос и настоящую гражданскую войнуВидео

12:17

"Этот день настал": Никитюк впервые показала бойфренда, но разочаровала поклонников

12:13

Иран впервые признал поставки дронов России, но есть нюансВидео

11:57

Танки Leopard 2 для ВСУ: посол Украины рассказал о переговорах с ФРГВидео

11:42

"Вцепились друг другу в горло": Путину грозит потеря власти, в его окружении война - журналисткаВидео

11:29

За два месяца ВСУ уничтожили более 500 зеков, завербованных "поваром Путина"Видео

11:23

Пока не гаснет свет: как сделать повербанк своими рукамиВидео

Реклама
11:01

Рискуете остаться без техники: как нельзя протирать экраны ноутбуков и телевизоров

10:35

Провал Путина: у оккупантов проблемы на фронте, в РФ продолжают скрытую мобилизациюВидео

10:34

ВСУ освободят правобережье Херсонщины до конца года, по Херсону есть вопросы – ISWВидео

10:09

Прожарка оккупантов на юге: ВСУ "приземлили" два российских вертолета Ка-52 и шесть дронов-камикадзе

09:59

"Приговорил" иностранных защитников Украины к смерти: в Углегорске подстрелили "судью ДНР"Видео

09:34

Украину 5 ноября ждут отключения света: Киев и 7 регионов столкнутся с ограничениямиВидео

09:31

"Сними погоны": в Казани мобилизованные взбунтовались против командираВидео

09:27

Годами будет как новая: 3 "золотые" правила, чтобы обувь прослужила дольше

09:16

В Украине ударят морозы до -15 : когда ждать сильного похолоданияВидео

08:40

Как быстро убрать першение в горле: болезнь как рукой сниметВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
Праздники
Троица 2023Выходные в ноябреКалендарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023
Персоны
Арестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новости
Война в Украине
Переговоры Украина РоссияКогда закончится война
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиМодный маникюр
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюНоволуние в октябреГороскоп на ноябрьГороскоп на неделю
Синоптик
Прогноз погодыПогода на неделюПогода на ноябрьПогода осеньМагнитная буряПогода на выходные
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять