РФ прячет ракеты на Курской АЭС, там могут быть и иранские дроны - ГУР

РФ прячет ракеты на Курской АЭС / коллаж фото Википедия, ua.depositphotos.com

Российские оккупанты прячут и обслуживают ракеты на территории Курской АЭС и связанных с ней территориях. На атомной электростанции могут храниться даже иранские дроны. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

В течение последних нескольких недель в подземные ангары предприятия "Курскатомэнергоремонт" в районе поселка Иванино оккупанты завозили ракеты для комплексов С-300. Также туда прибыли гражданские грузовики, которые имели иранские автомобильные номера.

Таким образом РФ использует объект повышенной опасности в военных целях.

"А именно, для сокрытия размещения и обслуживания боеприпасов к ракетному вооружению и иранских БПЛА. Не исключается наличие в указанных подземных хранилищах иранских баллистических ракет", - говорится в сообщении.

В ГУР призвали представителей международных организаций и МАГАТЭ проверить всю эту информацию.

Роль Ирана в войне России против Украины

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба ранее сказал, что Иран стал соучастником военных преступлений и терактов страны-оккупанта России на территории Украины. Заявление он сделал в связи с ударами по гражданской и критической инфраструктуре иранскими дронами-камикадзе. В результате террористических атак гибнут мирные люди, среди которых дети.

В середине октября The Washington Post сообщила, что Иран намерен передать России баллистические ракеты класса земля-земля для применения их против Украины. Указывалось, что первая партия таких ракет уже производится на заводах.

В МИД Украины инициировали разрыв дипломатических отношений с Ираном. Руководитель внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба сказал, что Тегеран действует подло и лживо. Киев не будет такого терпеть.

Иран официально отрицает информацию, согласно которой Тегеран передает Москве оружие. Речь идет, в том числе, и о поставках оккупантам РФ дронов-камикадзе.

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