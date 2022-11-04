Мобильным операторам свет не отключают: в Yasno объяснили, почему у украинцев исчезает связь

В Yasno объяснили, почему у украинцев пропадает связь при отключении света/ ua.depositphotos.com, УНИАН

Во время отключения электроэнергии у многих украинцев исчезает или плохо работает также мобильная связь. Такая проблема возникает из-за того, что многие антенны для связи установлены на крышах жилых многоэтажек. Соответственно, когда выключают свет, обесточенными остаются и эти антенны.

Самим операторам свет не выключают. Об этом рассказал генеральный директор энергокомпании Yasno Сергей Коваленко в Facebook.

"Когда отключают свет, плохо работает мобильная связь. Объясняю: По умолчанию мобильные операторы от света не выключаются. Проблема в том, что многие антенны присоединены к жилым домам, к сетям жилых домов. И когда выключаются жилые дома, выключаются и антенны и исчезает связь", – отмечает он.

Он пояснил, что не все антенны оборудованы источниками резервного питания. У них должна была бы быть батарея или генератор, которые могли бы обеспечить работу антенны еще на срок от 3 до 6 часов. Однако они есть не везде.

Коваленко подчеркнул, что эту проблему должны решить мобильные операторы.

"Решение здесь одно, и оно за операторами: следует обеспечить автономные источники питания для своих антенн, вышек, серверов, иначе перебои со связью будут продолжаться", – отметил он.

Отключение света в Украине

Ранее в ресурсоснабжающей организации YASNO объясняли, что отключение электроэнергии в Украине с недавних пор четко подразделяются на два типа – аварийные и стабилизационные

В Укрэнерго объяснили, почему у одних украинцев долго нет электроэнергии, а у других ее совсем не выключают. Член правления компании Алексей Брехт отмечает, что диспетчеры ориентируются не на конкретные дома, а следят за превышением потребления на каждой сети. Также он рассказал, что в крупных городах есть жилые дома, в которых потребители запитаны от той же линии, что и больницы, школы, водоканалы или стратегические объекты. А такие объекты нельзя отключать от электроэнергии.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал к справедливым отключениям. Он обратился к энергокомпаниям и призвал их проводить стабилизационные отключения электроэнергии предсказуемо и справедливо. По его словам, это неправильно, если кто-то без света по 10 часов, а через дорогу всё подключено вместе с уличным освещением.

Напомним, в Киеве с самого утра пятницы, 4 ноября, электроэнергию отключили в 450 тысячах квартир. В предыдущие дни эта цифра была в полтора раза меньше. Однако сейчас сложная ситуация – энергосистемы перегружены, поэтому приходится экстренно выключать свет.

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