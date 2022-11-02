У одних долго нет света, у других постоянно есть: в Укрэнерго объяснили "несправедливость" с отключениями

В Укрэнерго объяснили "несправедливость" с отключениями света/ УНИАН Википедия

В Укрэнерго объяснили, почему у одних украинцев долго нет электроэнергии, а у других ее совсем не выключают. Член правления компании Алексей Брехт отмечает, что диспетчеры ориентируются не на конкретные дома, а следят за превышением потребления на каждой сети.

Когда диспетчер видит, что в определенной сети потребление будет превышать возможности, то принимает решение об отключении для стабилизации. Об этом Брехт рассказал в интервью изданию Speka.

"Важно понимать, что диспетчер Укрэнерго у себя на экране монитора не видит конкретных потребителей или какие-то заведения или учреждения. Он видит объем потребления в мегаватах по стране или в конкретном регионе", – отмечает член правления компании.

Если нужно стабилизировать сеть, об этом решении сообщают облэнерго, и уже они отключают электроэнергию.

"Когда диспетчер видит, что потребление будет превышать возможности имеющейся генерации или сети, он отдает команду операторам распределительных сетей, то есть облэнерго, применить график аварийных отключений и сообщает им объем ограничений в мегаватах", – пояснил он.

В случае аварийных отключений в облэнерго есть лишь 10-15 минут, чтобы снизить потребление в сети до нужного уровня.

Почему в некоторых домах вообще не отключают свет

Также Брехт объяснил, почему в некоторых домах вообще не отключают электроэнергию. В крупных городах есть жилые дома, в которых потребители запитаны от той же линии, что и больницы, школы, водоканалы или стратегические объекты. А такие объекты нельзя отключать от электроэнергии. Изменить эту ситуацию нельзя, хотя некоторые украинцы и чувствуют в этом определенную несправедливость.

Отключение света в Украине

Напомним, в Украине ввели в действие графики почасовых отключений электроэнергии. Свет начал исчезать с 6:00 2 ноября. Об этом сообщили в Укрэнерго. Почасовые отключения электроэнергии стартовали в Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Харьковской, Сумской, Полтавской областях и Киеве.

Позже стало известно, что в Украине в трех областях прекращают действовать графики почасового отключения света. Таких ограничений оказалось мало для поддержания стабильной работы энергосистемы. Это касается Харьковской, Сумской и Полтавской областей.

В Укрэнерго ранее заявили, что Украину ожидает очень тяжелая зима. Агрессор Россия ставит перед собой задачу уничтожения энергетической системы страны. Украинцам следует экономить электроэнергию – не допускать, чтобы все приборы работали днем, выключать свет в пустых помещениях и использовать энергоемкие приборы в ночное время суток.

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