В 3 областях Украины приостановили почасовое отключение света, ограничений оказалось недостаточно - Укрэнерго

С 11:00 2 ноября почасовые графики отключения электроэнергии прекращают действие в Сумской, Харьковской и Полтавской областях.
В Украине в трех областях прекращают действовать графики почасового отключения света. Таких ограничений оказалось мало для поддержания стабильной работы энергосистемы. Об этом заявили в Укрэнерго.
Это касается Харьковской, Сумской и Полтавской областей.
"Диспетчерский центр НЭК "Укрэнерго" вынужден предоставить с 11:00 операторам распределительных сетей (облэнерго) объемы для ограничения электроснабжения всех категорий потребителей в Сумской, Харьковской и Полтавской областях. Действие графиков почасовых отключений в этих областях временно прекращено. Временные контролируемые ограничения всех категорий потребителей необходимы, чтобы уменьшить нагрузку на сети, поддержать постоянное балансирование энергосистемы и избежать повторных аварий", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее в Укрэнерго сообщили о начало действия почасовых отключений электроэнергии. Тогда это касалось семи областей и Киева.
Отключение света в Украине
Заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко ранее говорил, что Украине нужно готовиться к отключениям электричества, водоснабжения и отопления. Государство-агрессор наносит удары по критической инфраструктуре страны.
В Укрэнерго заявили, что через обстрелы Россией энергетической инфраструктуры 31 октября веерные отключения электроэнергии ждут на всю Украину. Удары оккупантов привели к повреждению оборудования сети украинской энергосистемы в ряде регионов.
1 ноября в Украине начались аварийные отключения света. В Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской и Полтавской областях стали отключать электроэнергию чтобы снизить нагрузку на энергосети.
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