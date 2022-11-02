В 3 областях Украины приостановили почасовое отключение света, ограничений оказалось недостаточно - Укрэнерго

Графики отключения света в Украине / Коллаж фото УНИАН

В Украине в трех областях прекращают действовать графики почасового отключения света. Таких ограничений оказалось мало для поддержания стабильной работы энергосистемы. Об этом заявили в Укрэнерго.

Это касается Харьковской, Сумской и Полтавской областей.

"Диспетчерский центр НЭК "Укрэнерго" вынужден предоставить с 11:00 операторам распределительных сетей (облэнерго) объемы для ограничения электроснабжения всех категорий потребителей в Сумской, Харьковской и Полтавской областях. Действие графиков почасовых отключений в этих областях временно прекращено. Временные контролируемые ограничения всех категорий потребителей необходимы, чтобы уменьшить нагрузку на сети, поддержать постоянное балансирование энергосистемы и избежать повторных аварий", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее в Укрэнерго сообщили о начало действия почасовых отключений электроэнергии. Тогда это касалось семи областей и Киева.

Отключение света в Украине

Заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко ранее говорил, что Украине нужно готовиться к отключениям электричества, водоснабжения и отопления. Государство-агрессор наносит удары по критической инфраструктуре страны.

В Укрэнерго заявили, что через обстрелы Россией энергетической инфраструктуры 31 октября веерные отключения электроэнергии ждут на всю Украину. Удары оккупантов привели к повреждению оборудования сети украинской энергосистемы в ряде регионов.

1 ноября в Украине начались аварийные отключения света. В Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской и Полтавской областях стали отключать электроэнергию чтобы снизить нагрузку на энергосети.

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