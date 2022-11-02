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Китай заявил о "твердой поддержке" режима Путина: Гозман назвал опасный сценарий

2 ноября 2022, 10:18

Поддержка Китаем страны-агрессора может привести к тому, что Россия станет колонией Китая, считает российский оппозиционный политик Леонид Гозман.

Путин, Китай, Гозман
Открытие Китаем рынка вооружений для России могло бы привести к серьезной ситуации - Гозман / Коллаж Reuters, Кремль, Facebook Л. Гозман

Риторика Китая относительно поддержки агрессора России может отличаться. Однако если заявление китайского МИД о "твердой поддержке" режима Путина отражает реальную позицию Пекина, директор Кремля получил временный успех. Если китайское государство откроет свой рынок оружия для Москвы, возникнет серьезная ситуация. В то же время появляется сигнал о том, что РФ может стать китайской колонией. Об этом заявил российский оппозиционер, политик и политолог Леонид Гозман.

В интервью Главреду он рассказал о том, что заявления Китая по России могут быть разными, однако если сообщение МИД КНР демонстрирует позицию Пекина, Путину удалось достичь большого тактического успеха. Однако это сигнал о возможном превращении РФ в китайскую колонию.

Смотрите полную версию интервью Леонида Гозмана Главреду

"Нужно посмотреть другие заявления КНР, они могут отличаться. Если заявление отражает позицию Пекина, Путин достиг огромного успеха в конкретной ситуации. Однако это не означает ни победы в войне с Украиной, которой, полагаю, не будет, ни процветания и благополучия России. Появляется сигнал о том, что Россия станет колонией Китая", - полагает Гозман.

По его словам, Путин мечтает о военной поддержке со стороны Китая. И если Пекин откроет свой рынок оружие для России, ситуация станет серьезной.

"Вероятно, Путин об этом мечтает. Он лихорадочно пытается закупать оружие где угодно. Ходили слухи, что даже в Северной Корее. Если бы Китай открыл свой рынок для России, это привело бы к серьезной ситуации", - подчеркнул Леонид Гозман.

Заявление МИД Китая о "твердой поддержке" России

В Министерстве иностранных дел Китая после выступления главы РФ Путина на Валдае 27 октября опубликовали сообщение по итогам переговоров руководителя китайского МИД Ван И с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

В заявлении было сказано, что Пекин поддерживает Россию и ее директора Путина в реализации политики, стратегических целей и утверждения статуса России в качестве "крупного государства" на мировой арене.

При этом Пекин намерен существенно расширить сотрудничество с Москвой.

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