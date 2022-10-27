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Китай объявил о "твердой поддержке" России и режима Путина

27 октября 2022, 21:25

Пекин намерен усилить сотрудничество с Москвой в разных областях и вывести партнерство "на новый уровень", заявили в МИД Китая.

Путин, Китай
Китай выступает за "утверждение статуса России как крупного государства на международной арене" / Коллаж фото УНИАН, Reuters

Китай будет твердо поддерживать страну-агрессора РФ и ее директора Владимира Путина в реализации ее политики, стратегических целей и утверждения статуса России в качестве "крупного государства" на мировой политической арене. Пекин собирается усилить взаимодействие с Москвой и вывести сотрудничество на новый уровень. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел Китая.

В пресс-службе МИД КНР в четверг, 27 октября, опубликовали сообщение о телефонном разговоре руководителя китайского внешнеполитического ведомства Ван И и министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

Там указано, что Китай собирается твердо поддерживать Россию во главе с Путиным, а также в "реализации стратегических целей развития и дальнейшего утверждения статуса России как крупного государства на международном этапе".

"Китайская сторона будет твердо поддерживать российскую сторону под руководством президента Путина в объединении и ведении российского народа для преодоления проблем, устранения беспорядков, реализации стратегических целей развития и дальнейшего утверждения статуса России как крупного государства на международном этапе. Это законное право Китая и России осуществлять собственное развитие и возрождение", - заявили в Пекине.

Также в МИД Китая подчеркнули, что государство готово усиливать сотрудничество с Россией в разных сферах и вывести его "на более высокий уровень".

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что если бы Китай, который придерживается формального нейтралитета в войне России против Украины, поддержал бы Киев, это заставило бы Москву закончить войну. По его словам, до нападения РФ на Украину у Киева с Пекином была коммуникация. Однако сегодня ее фактически нет.

Директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик считает, что Китай заинтересован в продолжении войны России против Украины, поскольку в таком случае Россия становится слабее.

По мнению политического аналитика, Пекин может даже подыгрывать Москве, однако китайцы не хотели бы значительного усиления российского государства.

Смотрите видео ТСН - на чьей стороне Китай в войне России против Украины

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