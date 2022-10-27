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Китай хочет продолжения войны в Украине, он будет помогать РФ - Кулик

27 октября 2022, 10:04

Продолжительная война будет истощать Россию, а это выгодно Китаю.

ВСУ, война в Украине, российские военные, Китай, Виталий Кулик
Китай не хочет, чтобы война в Украине заканчивалась / Коллаж фото 93-я ОМБр Холодный Яр, Главред, Reuters, Минобороны РФ

Китай не хочет, чтобы война в Украине заканчивалась. Там убеждены, что участником конфликта является не Украина, а Запад. Об этом в интервью Главреду рассказал политический аналитик, директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик.

Если война будет продолжаться как можно дольше, то Россия постепенно будет "обескровливаться и ослабляться", что только на руку Китаю.

"Об этом говорит любой анализ китайской прессы: в изданиях на китайском языке описывается война в Украине как противостояние Запада и России. Соответственно, война продолжается, война низкой интенсивности вполне в интересах Китая. Без окончательной победы одной из сторон, потому что такая победа приведет к усилению этой стороны", - сказал Кулик.

Китай даже может немного подыгрывать России, но не так чтобы она достигла победы.

"Да, ему выгодно немножко подыгрывать России – то там, то там. Но не слишком, чтобы Россия вдруг не одержала какой-то системной победы, которая потом создаст опасность для самого Китая", - отметил Кулик.

Ранее российский оппозиционер и публицист Андрей Пионтковский предполагал, что "мирную" старость Путину может обеспечить Китай. Он предполагает, что в России диктатора убьют, а спастись от международного трибунала не поможет даже Турция.

Советник Офиса президента Алексей Арестович подтвердил, что Путин периодически просит у Китая политическое убежище. Уже минимум третий раз диктатор обращался с такой просьбой к своему китайскому коллеге. Там ответили положительно для Путина.

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